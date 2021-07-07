МИД РФ выразил соболезнования народу Гаити в связи с убийством президента Жовенеля Моиза
Российская сторона выразила надежду, что гаитянский народ сможет преодолеть этот сложный период в истории страны.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования народу и Правительству Гаити в связи с убийством президента страны Жовенеля Моиза. Её слова приводит в среду сайт российского дипведомства.
"С глубоким прискорбием восприняли сообщение о трагических событиях, в результате которых были убиты президент Гаити Жовенель Моиз и его супруга. Видим в произошедшем следствие длящегося уже продолжительное время внутреннего конфликта, всплесков насилия, разгула преступности в этой стране", — говорится в сообщении.
Захарова выразила надежду, что гаитянский народ сможет преодолеть этот сложный период в истории страны "путём инклюзивного политического диалога в рамках внутреннего и международного правового поля".
Как ранее сообщал Лайф, президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля. Группа злоумышленников напала на частную резиденцию 53-летнего политика и смертельно ранила его. В момент происшествия вместе с главой государства находилась его супруга. Она умерла от полученных ран несколькими часами позже.
Жовенель Моиз возглавлял Гаити с 7 февраля 2017 года. Стоит отметить, что в 2018 году на него было совершено покушение во время визита в город Пон-Руж. По главе республики начали стрелять, когда тот возлагал цветы к мемориалу Жан-Жака Дессалина — основателя независимого государства Гаити.
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