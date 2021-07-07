МИД РФ выразил соболезнования народу Гаити в связи с убийством президента Жовенеля Моиза

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования народу и Правительству Гаити в связи с убийством президента страны Жовенеля Моиза. Её слова приводит в среду сайт российского дипведомства.

"С глубоким прискорбием восприняли сообщение о трагических событиях, в результате которых были убиты президент Гаити Жовенель Моиз и его супруга. Видим в произошедшем следствие длящегося уже продолжительное время внутреннего конфликта, всплесков насилия, разгула преступности в этой стране", — говорится в сообщении.

Захарова выразила надежду, что гаитянский народ сможет преодолеть этот сложный период в истории страны "путём инклюзивного политического диалога в рамках внутреннего и международного правового поля".