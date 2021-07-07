В Москве из-за ковида отменят церемонии развода конных и пеших караулов в Кремле

В связи с ростом числа заражений коронавирусом временно приостанавливается проведение церемоний развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля. Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

"Проведение церемониального развода пеших и конных караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России на Соборной площади Московского Кремля с 10 июля 2021 года временно приостанавливается", — указано в сообщении.

В ФСО пообещали дополнительно сообщить о том, когда проведение церемонии будет возобновлено.

Нынешний, семнадцатый сезон развода конных и пеших караулов Президентского полка открылся 29 мая. Отметим, что в прошлом году сезон был полностью пропущен из-за пандемии коронавируса.