В Москве из-за ковида отменят церемонии развода конных и пеших караулов в Кремле
Нынешний, семнадцатый сезон церемоний будет приостановлен с 10 июля. Мероприятия возобновят лишь тогда, когда эпидемиологическая ситуация в столице наладится.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
В связи с ростом числа заражений коронавирусом временно приостанавливается проведение церемоний развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля. Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).
"Проведение церемониального развода пеших и конных караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России на Соборной площади Московского Кремля с 10 июля 2021 года временно приостанавливается", — указано в сообщении.
В ФСО пообещали дополнительно сообщить о том, когда проведение церемонии будет возобновлено.
Нынешний, семнадцатый сезон развода конных и пеших караулов Президентского полка открылся 29 мая. Отметим, что в прошлом году сезон был полностью пропущен из-за пандемии коронавируса.
Как ранее сообщал Лайф, за сутки в России выявили 23 962 новых случая коронавируса, умерло 725 пациентов, а полностью выздоровело 20 067. Больше всего заболевших в Москве (+5621 случай за сутки), Подмосковье (+2531), Петербурге (+1906), Нижегородской (+477) и Воронежской (+388) областях.
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