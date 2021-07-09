Москвичей предупредили о 12-дневном "парниковом котле"

Гигантский "парниковый котёл", возникший над центральным регионом России, уже побил десятки температурных рекордов и, похоже, идёт на следующий. Обычно такая погода из-за блокирующего антициклона длится не более пяти суток, но этот станет долгожителем и, согласно прогнозам синоптиков, продлится 12 дней. Об этом сообщается на портале "Метеовести".

"Феноменальным станет время существования блокирующего антициклона-долгожителя. Обычно нормальный срок деятельности такого антициклона — около пяти суток. Наш "парниковый котёл" будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев", — отметил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Если говорить про более долгосрочные прогнозы, то осадки в Москве ожидаются только во второй половине июля, однако дожди будут краткосрочными и мозаичными. В общей сложности выпадет около половины положенной нормы. Таким образом, этот месяц лета станет самым засушливым за последние 55 лет.