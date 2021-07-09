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Москвичей предупредили о 12-дневном "парниковом котле"

Как отмечают синоптики, этот июль станет самым засушливым за последние 55 лет, а сам антициклон-долгожитель побьёт рекорды и войдёт в редкий 1% существующих.

8 июля, 22:18
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/kolia-fotki/36779989354/in/photolist-Y384ru-23htrqm-3BEaMj-2iLAx9D-2iowSzy-7NkKFn-WGdJs1-Zaczrh-FiJWSY-7NkKwk-Z1famw-2jeGy4z-BRJqTC-2j7LnxP-23863Mf-23k94Zq-Zx6thq-9FEFue-RNhdZ2-T5B2K3-2iA8WBy-cEwXH3-9TEQdH-2ar43ds-3BEUjf-7NK84T-7NK7Zn-7NpHyJ-NthTvE-7NK81R-2cCNKzr-2j3xezW-7NP67U-NhTy4d-dpj99R-PzzxBT-dwXQSR-7NkJyr-dpjiB1-2heGFbn-2ifn6BT-dpj9fH-2gjBG7Z-2eVP4Fi-2faxc8F-2goDusH-2gq1ZAv-7NpHzW-2i51i3F-7NpHCh" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Коля Саныч</a></p>

Фото © flickr / Коля Саныч

Гигантский "парниковый котёл", возникший над центральным регионом России, уже побил десятки температурных рекордов и, похоже, идёт на следующий. Обычно такая погода из-за блокирующего антициклона длится не более пяти суток, но этот станет долгожителем и, согласно прогнозам синоптиков, продлится 12 дней. Об этом сообщается на портале "Метеовести".

"Феноменальным станет время существования блокирующего антициклона-долгожителя. Обычно нормальный срок деятельности такого антициклона — около пяти суток. Наш "парниковый котёл" будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев", — отметил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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Если говорить про более долгосрочные прогнозы, то осадки в Москве ожидаются только во второй половине июля, однако дожди будут краткосрочными и мозаичными. В общей сложности выпадет около половины положенной нормы. Таким образом, этот месяц лета станет самым засушливым за последние 55 лет.

Ранее Лайф писал, когда ждать пика рекордной жары в Москве. В ближайшее время температурный фон на восемь-десять градусов будет превышать многолетние климатические показатели. Однако знойную погоду жители столичного региона перенесут более-менее спокойно.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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