Американские власти в июле начнут эвакуацию помогавших США афганцев

Власти США в июле начнут эвакуацию воздушным транспортом тех граждан Афганистана, которые оказывали поддержку силам Америки. Об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая в четверг в Белом доме с речью, посвящённой выводу американских войск из Афганистана.

"В этом месяце мы начнём авиационные рейсы с целью переселения решивших покинуть свою страну афганцев, подавших заявления на получение специальной иммиграционной визы, а также их семей. Наш сигнал для этих лиц ясен: у вас есть дом в США, если вы примете такое решение. И мы будем поддерживать вас точно так же, как вы поддерживали нас", — отметил Байден.