НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Американские власти в июле начнут эвакуацию помогавших США афганцев

По заверению президента Штатов Джо Байдена, Америка поддержит этих граждан так же, как они поддерживали силы Вашингтона.

8 июля, 21:34
<p>Фото © Twitter / "<a href="https://twitter.com/RuPhotoMilitary" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Военные фото</a>"</p>

Фото © Twitter / "Военные фото"

Власти США в июле начнут эвакуацию воздушным транспортом тех граждан Афганистана, которые оказывали поддержку силам Америки. Об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая в четверг в Белом доме с речью, посвящённой выводу американских войск из Афганистана.

"В этом месяце мы начнём авиационные рейсы с целью переселения решивших покинуть свою страну афганцев, подавших заявления на получение специальной иммиграционной визы, а также их семей. Наш сигнал для этих лиц ясен: у вас есть дом в США, если вы примете такое решение. И мы будем поддерживать вас точно так же, как вы поддерживали нас", — отметил Байден.

Политолог назвал главную задачу США после вывода войск из Афганистана

Политолог назвал главную задачу США после вывода войск из Афганистана

По его словам, США заберёт тех афганских граждан, которые работали бок о бок с американцами. Отдельно Байден отметил труд переводчиков. Он подчеркнул, что поддержка жителей республики сыграла важную роль в усилиях Америки. Глава страны также добавил, что сроки обработки заявлений на получение виз были ускорены.

Напомним, президент США Джо Байден подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. Позже аналогичное решение приняло НАТО. Также стало известно, что Штаты перебросили в Афганистан бомбардировщики для защиты войск перед их выводом. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал быть готовыми к любому сценарию. Он добавил, что американцы в Афганистане уже 20 лет и иногда забывают, зачем туда отправились. По мнению Блинкена, главная цель была достигнута: "принять меры против тех", кто напал на Штаты 11 сентября 2001 года.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1