Американские власти в июле начнут эвакуацию помогавших США афганцев
По заверению президента Штатов Джо Байдена, Америка поддержит этих граждан так же, как они поддерживали силы Вашингтона.
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Власти США в июле начнут эвакуацию воздушным транспортом тех граждан Афганистана, которые оказывали поддержку силам Америки. Об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая в четверг в Белом доме с речью, посвящённой выводу американских войск из Афганистана.
"В этом месяце мы начнём авиационные рейсы с целью переселения решивших покинуть свою страну афганцев, подавших заявления на получение специальной иммиграционной визы, а также их семей. Наш сигнал для этих лиц ясен: у вас есть дом в США, если вы примете такое решение. И мы будем поддерживать вас точно так же, как вы поддерживали нас", — отметил Байден.
По его словам, США заберёт тех афганских граждан, которые работали бок о бок с американцами. Отдельно Байден отметил труд переводчиков. Он подчеркнул, что поддержка жителей республики сыграла важную роль в усилиях Америки. Глава страны также добавил, что сроки обработки заявлений на получение виз были ускорены.
Напомним, президент США Джо Байден подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. Позже аналогичное решение приняло НАТО. Также стало известно, что Штаты перебросили в Афганистан бомбардировщики для защиты войск перед их выводом. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал быть готовыми к любому сценарию. Он добавил, что американцы в Афганистане уже 20 лет и иногда забывают, зачем туда отправились. По мнению Блинкена, главная цель была достигнута: "принять меры против тех", кто напал на Штаты 11 сентября 2001 года.
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