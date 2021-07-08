Политолог назвал главную задачу США после вывода войск из Афганистана

Вывод войск США из Афганистана может привести к захвату боевиками значительной части страны. Это в свою очередь приведёт к возрастанию угроз терроризма, в том числе и для России. Об этом Лайфу заявил политолог Борис Межуев.

"Несомненно, с точки зрения мягкой силы США хорошего там мало, уже пошло бегство лояльных американцам людей. С точки зрения имперского имиджа это (вывод войск. — Прим. Лайфа) несомненно провал. Ясно, что "Талибан"* будет управлять значительной частью Афганистана после ухода американцев", — убеждён специалист.

Покинув часть Евразии, Вашингтон хочет столкнуть геополитические интересы Москвы и Пекина, подчеркнул собеседник. Это будет главной задачей Штатов. Из-за этого, по его словам, российским дипломатам придётся предпринимать огромные усилия, чтобы избежать конфликтов с партнёрами. У России в регионе есть союзник — Таджикистан, добавил Межуев.

"Для США эта война была бесперспективной. Я считаю, что Байден будет вынужден принять много непопулярных решений, как вывод войск из Афганистана, потому что он явно не пойдёт на второй срок", — заключил политолог.