Лавров назвал причины вывода американских войск из Афганистана

Вашингтон и Кабул оставили конфликт в Афганистане для решения силовым путём. Об этом, по мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, свидетельствует вывод американских войск из страны и отсутствие желания формирования переходного правительства с движением "Талибан"*.

"Талибы ведут себя более воинственно, потому что договорённость, которая была, предполагала формирование переходной власти, которая потом будет готовить уже условия для формирования более устойчивых государственных структур. К сожалению, руководители в Кабуле не очень хотят организовывать нечто переходное, опасаются, что это выведет их из политически активной деятельности. Получается, что и они, и американцы, уходя оттуда, оставляют всю ситуацию для решения силовым путём", — сказал Лавров.