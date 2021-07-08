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Лавров назвал причины вывода американских войск из Афганистана

Такими действиями, по мнению главы МИД, США де-факто признали провал своей операции.

8 июля, 03:47
<p>Сергей Лавров. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MID_RF" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Сергей Лавров. Фото © Twitter / МИД России

Вашингтон и Кабул оставили конфликт в Афганистане для решения силовым путём. Об этом, по мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, свидетельствует вывод американских войск из страны и отсутствие желания формирования переходного правительства с движением "Талибан"*.

"Талибы ведут себя более воинственно, потому что договорённость, которая была, предполагала формирование переходной власти, которая потом будет готовить уже условия для формирования более устойчивых государственных структур. К сожалению, руководители в Кабуле не очень хотят организовывать нечто переходное, опасаются, что это выведет их из политически активной деятельности. Получается, что и они, и американцы, уходя оттуда, оставляют всю ситуацию для решения силовым путём", — сказал Лавров.

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По мнению главы МИД РФ, террористическая и наркотическая угрозы после начала операции США и союзников в 2001 году многократно возросли. Он также заявил о существовании материалов на Западе, которые указывают на вероятность того, что американские военнослужащие участвовали в перевозке наркогрузов.

Напомним, президент США Джо Байден подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. По словам главы Белого дома, все военные силы выйдут из этой страны к 11 сентября этого года. Позже аналогичное решение приняло НАТО. Также стало известно, что Штаты перебросили в Афганистан бомбардировщики для защиты войск перед их выводом. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал быть готовыми к любому сценарию. Он добавил, что американцы в Афганистане уже 20 лет и иногда забывают, зачем туда отправились. По мнению Блинкена, главная цель была достигнута: "принять меры против тех", кто напал на Штаты 11 сентября 2001 года.

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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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