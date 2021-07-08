Лавров назвал причины вывода американских войск из Афганистана
Такими действиями, по мнению главы МИД, США де-факто признали провал своей операции.
Сергей Лавров. Фото © Twitter / МИД России
Вашингтон и Кабул оставили конфликт в Афганистане для решения силовым путём. Об этом, по мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, свидетельствует вывод американских войск из страны и отсутствие желания формирования переходного правительства с движением "Талибан"*.
"Талибы ведут себя более воинственно, потому что договорённость, которая была, предполагала формирование переходной власти, которая потом будет готовить уже условия для формирования более устойчивых государственных структур. К сожалению, руководители в Кабуле не очень хотят организовывать нечто переходное, опасаются, что это выведет их из политически активной деятельности. Получается, что и они, и американцы, уходя оттуда, оставляют всю ситуацию для решения силовым путём", — сказал Лавров.
По мнению главы МИД РФ, террористическая и наркотическая угрозы после начала операции США и союзников в 2001 году многократно возросли. Он также заявил о существовании материалов на Западе, которые указывают на вероятность того, что американские военнослужащие участвовали в перевозке наркогрузов.
Напомним, президент США Джо Байден подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. По словам главы Белого дома, все военные силы выйдут из этой страны к 11 сентября этого года. Позже аналогичное решение приняло НАТО. Также стало известно, что Штаты перебросили в Афганистан бомбардировщики для защиты войск перед их выводом. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал быть готовыми к любому сценарию. Он добавил, что американцы в Афганистане уже 20 лет и иногда забывают, зачем туда отправились. По мнению Блинкена, главная цель была достигнута: "принять меры против тех", кто напал на Штаты 11 сентября 2001 года.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Лента новостей
Россияне Кучеров, Сергачёв и Василевский завоевали Кубок Стэнли в составе "Тампы"
сегодня в 03:38
"Раздражает, когда такое происходит": Пенальти в матче Англия — Дания буквально "разбомбили" критикой и непониманием
сегодня в 03:17
Лавров рассказал о манипулировании Украины западными кураторами
сегодня в 03:08
Комментариев: 0