Киевские власти манипулируют своими партнёрами в Европе. Как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, делается это ровно так, как удобно самой Украине, однако к Америке Киев прислушивается.

"Это происходит с Киевом, который вертит своими западными кураторами в Европе как хочет, а американцев слушается. К сожалению, эти устремления будут с нами надолго", – сказал министр.

Лавров подчеркнул, что Украина является ярким примером того, что Запад всячески хочет оправдать своих подопечных. Он добавил, что сейчас Киев занимается подменой сути Минских договорённостей, что является подменой международного права, в то время как соглашения, когда они были одобрены в Совете Безопасности ООН, обрели силу именно международно-правового документа.