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Лавров назвал своевременной поправку в Конституцию РФ о фальсификации истории

Глава российского МИД заявил, что попытки переписать прошлое страны умножаются. Умаление подвига советской страны доходит до постановки её на одну прямую с гитлеровским нацизмом.

8 июля, 02:35
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MIDRussia/photos/3533352346764181" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД РФ </a></p>

Фото © Facebook / МИД РФ

Особенно своевременной в условиях повсеместной подтасовки исторических фактов глава российского МИД Сергей Лавров назвал поправку в Конституцию РФ о фальсификации истории. Об этом он заявил, выступая в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов".

"Множатся попытки переписать наше прошлое и пересмотреть итоги Второй мировой войны, принизить роль нашей страны в разгроме нацизма, а то и вообще поставить на одну доску Советский Союз с гитлеровской Германией. <...> Мы, наследники великих побед, последовательно исходим из непрерывности многовековой единой летописи Родины и бережно храним наследие предков, заработанное очень-очень дорогой ценой", — отметил Лавров.

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Ранее Лайф сообщал, что Лавров заявил о ежедневных попытках Запада вмешаться во внутреннюю политику РФ. Глава российского МИД отметил, что "западные коллеги" не скрывают, что многие из них хотели бы иметь дело со слабой Москвой, лишённой ориентиров.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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