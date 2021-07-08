Лавров назвал своевременной поправку в Конституцию РФ о фальсификации истории

Особенно своевременной в условиях повсеместной подтасовки исторических фактов глава российского МИД Сергей Лавров назвал поправку в Конституцию РФ о фальсификации истории. Об этом он заявил, выступая в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов".

"Множатся попытки переписать наше прошлое и пересмотреть итоги Второй мировой войны, принизить роль нашей страны в разгроме нацизма, а то и вообще поставить на одну доску Советский Союз с гитлеровской Германией. <...> Мы, наследники великих побед, последовательно исходим из непрерывности многовековой единой летописи Родины и бережно храним наследие предков, заработанное очень-очень дорогой ценой", — отметил Лавров.