"Не очень дышу": Едва не погибший от ковида актёр Александр Дьяченко рассказал о своём состоянии
Свой пост в социальной сети он посвятил режиссёру Сергею Лялину, который недавно умер от коронавируса.
Александр Дьяченко. Фото © Instagram / antigoalex
Госпитализированный с коронавирусом актёр Александр Дьяченко вышел на связь, опубликовав пост на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Публикацию он посвятил своему погибшему другу, который не смог справиться с болезнью.
"Серёга. Меня вытащили. Так говорят. Ещё не очень дышу. Но буду. Страшные сумерки", — написал он, опубликовав фото режиссёра Сергея Лялина.
Дьяченко рассказал о том, что если в течение десяти дней находишься в тяжёлом состоянии, то один день можно смело считать за сто.
"Я знаю, как забирало тебя. И тех, кто был за стенами от меня справа и слева. Я спросил вчера, как получилось, что вернулся. Ангелы в белом сказали: "Чудом", — написал актёр.
По словам актёра, он чувствует, будто Лялин ушёл за них двоих. Теперь вся дальнейшая жизнь Дьяченко, по его признанию, будет связана с именем погибшего режиссёра.
Напомним, также утром 5 июля на 82-м году жизни умер советский и российский режиссёр Владимир Меньшов. Выдающийся актёр, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции. Прощание с ним состоится 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов.
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