Госпитализированный с коронавирусом актёр Александр Дьяченко вышел на связь, опубликовав пост на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Публикацию он посвятил своему погибшему другу, который не смог справиться с болезнью.

"Серёга. Меня вытащили. Так говорят. Ещё не очень дышу. Но буду. Страшные сумерки", — написал он, опубликовав фото режиссёра Сергея Лялина.

Дьяченко рассказал о том, что если в течение десяти дней находишься в тяжёлом состоянии, то один день можно смело считать за сто.

"Я знаю, как забирало тебя. И тех, кто был за стенами от меня справа и слева. Я спросил вчера, как получилось, что вернулся. Ангелы в белом сказали: "Чудом", — написал актёр.