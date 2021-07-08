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"Не очень дышу": Едва не погибший от ковида актёр Александр Дьяченко рассказал о своём состоянии

Свой пост в социальной сети он посвятил режиссёру Сергею Лялину, который недавно умер от коронавируса.

8 июля, 02:27
<p>Александр Дьяченко. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/antigoalex/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">antigoalex</a></p>

Александр Дьяченко. Фото © Instagram / antigoalex

Госпитализированный с коронавирусом актёр Александр Дьяченко вышел на связь, опубликовав пост на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Публикацию он посвятил своему погибшему другу, который не смог справиться с болезнью.

"Серёга. Меня вытащили. Так говорят. Ещё не очень дышу. Но буду. Страшные сумерки", написал он, опубликовав фото режиссёра Сергея Лялина.

Дьяченко рассказал о том, что если в течение десяти дней находишься в тяжёлом состоянии, то один день можно смело считать за сто.

"Я знаю, как забирало тебя. И тех, кто был за стенами от меня справа и слева. Я спросил вчера, как получилось, что вернулся. Ангелы в белом сказали: "Чудом", — написал актёр.

По словам актёра, он чувствует, будто Лялин ушёл за них двоих. Теперь вся дальнейшая жизнь Дьяченко, по его признанию, будет связана с именем погибшего режиссёра.

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Напомним, также утром 5 июля на 82-м году жизни умер советский и российский режиссёр Владимир Меньшов. Выдающийся актёр, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции. Прощание с ним состоится 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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