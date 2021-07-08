Лавров опроверг всяческую изоляцию РФ на международной арене
Глава российского МИД отмечает, что благодаря стратегически выверенному характеру утверждённой Путиным линии растёт конкурентное преимущество внешней политики России.
Сергей Лавров. Фото © Facebook / МИД РФ
Глава МИД России опроверг всяческие заявления Запада об изоляции РФ на международной арене. Он отметил, что, напротив, число её друзей и сторонников растёт. Благодаря доверительным отношениям в данный момент укреплены связи с подавляющим большинством стран, жители которых составляют 80% населения планеты, отмечает министр.
"Утверждённая президентом Путиным внешнеполитическая линия носит долгосрочный характер, стратегически выверенный характер, и в этом наше существенное конкурентное преимущество, которое способствует повышению авторитета нашей страны в мире", — отметил он, выступая в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов".
Министр отметил укрепление отношений с Евразией, Латинской Америкой, Африкой, в том числе с ближайшими союзниками и единомышленниками по Организации Договора о коллективной безопасности, Содружеству независимых государств, Евразийскому экономическому союзу, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, "хотя США и их союзники активно пытаются этому помешать". Но тем не менее любой здраво и непредвзято мыслящий человек способен понять, "что ни о какой изоляции России, о чём пытаются твердить западные коллеги, речи не идёт", подчеркнул Лавров.
Ранее Лайф сообщал, что Лавров заявил о ежедневных попытках Запада вмешаться во внутреннюю политику РФ. Глава российского МИД отметил, что "западные коллеги" не скрывают, что многие из них хотели бы иметь дело со слабой Москвой, лишённой ориентиров.
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