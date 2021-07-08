Лавров опроверг всяческую изоляцию РФ на международной арене

Глава МИД России опроверг всяческие заявления Запада об изоляции РФ на международной арене. Он отметил, что, напротив, число её друзей и сторонников растёт. Благодаря доверительным отношениям в данный момент укреплены связи с подавляющим большинством стран, жители которых составляют 80% населения планеты, отмечает министр.

"Утверждённая президентом Путиным внешнеполитическая линия носит долгосрочный характер, стратегически выверенный характер, и в этом наше существенное конкурентное преимущество, которое способствует повышению авторитета нашей страны в мире", — отметил он, выступая в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов".

Министр отметил укрепление отношений с Евразией, Латинской Америкой, Африкой, в том числе с ближайшими союзниками и единомышленниками по Организации Договора о коллективной безопасности, Содружеству независимых государств, Евразийскому экономическому союзу, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, "хотя США и их союзники активно пытаются этому помешать". Но тем не менее любой здраво и непредвзято мыслящий человек способен понять, "что ни о какой изоляции России, о чём пытаются твердить западные коллеги, речи не идёт", подчеркнул Лавров.