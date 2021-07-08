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Лавров заявил о возможных провокациях Запада накануне выборов в Госдуму

Глава российского МИД не исключает, что будут попытки спровоцировать протестные выступления. Кроме того, после голосования европейские страны могут развернуть кампанию по непризнанию его итогов.

8 июля, 01:43
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MID_RF" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Фото © Twitter / МИД России

Западные страны могут предпринять попытки по расшатыванию ситуации в стране накануне выборов в Государственную думу. Таким прогнозом поделился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов".

"Можно предположить, что накануне выборов в Государственную думу будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные, как Запад любит это делать", – сказал он.

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Лавров также предположил, что после этих попыток и уже по завершению выборов Запад развернёт кампанию по непризнанию итогов голосования. На них российские власти ориентироваться не планируют. Глава МИД заверил, что будет учитываться исключительно мнение народа, который "сам в состоянии оценить действия власти и высказаться о том, как он хочет дальше развивать свою страну".

Ранее Лавров заверил, что Россия жёстко ответит на недружественные действия США. Все попытки вести диалог с Москвой с позиции силы изначально обречены на провал, отметил глава МИД РФ.

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Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России уже показал логотип и слоган предстоящего голосования.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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