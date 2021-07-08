Стало известно, как спамеры и рекламщики узнают интересы граждан

Клиентские базы и данные cookie являются основными методами узнавания интересов людей спамерами и рекламщиками. Об этом сообщил генеральный директор Motive agency&production Сергей Житинец.

В беседе с агентством "Прайм" эксперт рассказал, что рекламным компаниям интересны различные аудитории. Он отметил, что данные собираются не только о людях с высоким, но и средним, и даже ниже среднего доходом. При этом информацию они черпают, покупая данные у компаний-агрегаторов, которые в свою очередь собирают информацию о своих покупателях и клиентах.

Также информация о наших предпочтения хранится и в cookie. Так, по словам эксперта, если человек смотрит авиабилеты, это значит, что он любит путешествовать, а если интересуется новостройками – ему актуальна реклама ипотечных займов и услуг по ремонту и отделке.

Житинец заверяет, скрыть от спамеров и рекламщиков информацию о себе всё-таки можно. Для этого достаточно завести новый номер телефона и нигде не оставлять свои персональные данные. Также необходимо регулярно чистить cookie-данные и заполнить заявку в Яндексе на удаление персональных данных.

"При этом ни блокираторы рекламы, ни "чёрные списки" для спам-звонков не гарантируют защиту от назойливых спамеров. Если вы зайдёте в кафе и воспользуетесь интернетом через Wi-Fi, велика вероятность, что в скором времени о вас узнают, как о платежеспособном человеке, который может позволить себе чашечку кофе", — заключил Житинец.