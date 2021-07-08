В России могут повысить страховые взносы на высокие зарплаты

В России могут изменить систему страховых взносов на высокие зарплаты. Предполагается, что такое решение станет частью донастройки системы налогообложения состоятельных россиян и реализует запрос на социальную справедливость. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что на данный момент с доходов тех, кто получает зарплату выше 122 тысяч рублей, в ПФР отчисляется только 10%. Поэтому правительство рассматривает возможность более резко, чем обычно, повысить планку окладов, с которых в Пенсионный фонд отчисляются взносы в размере 22%. По словам экспертов, если одномоментно увеличить лимит, то вырастет объём поступлений в ПФР. Очевидно, что изменения в законодательстве затронут прежде всего работодателей, так как взносы за сотрудников вносят именно они.

"Повышение порога будет означать увеличение нагрузки прежде всего на высокооплачиваемые отрасли — финансовую, добывающую, сферы с наукоёмкой продукцией", — заявил директор Центра исследований экономической политики МГУ Олег Буклемишев.

Есть мнение, что повышение планки будет иметь весьма ограниченный эффект на объём поступлений в связи с тем, что выше обозначенной суммы в России зарабатывает около 7% граждан, а это всего 5 миллионов человек.

"Поставив на бюджете ПФР небольшую заплатку сейчас, в будущем можно получить дыру за счёт повышения пенсионных обязательств государства", — уточнил один из источников издания.