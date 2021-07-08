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На Украине заявили о добровольном отказе от Крыма

Там уверены, что в случае реальной войны от иностранных друзей можно рассчитывать только на дипломатическую и финансовую поддержку.

8 июля, 00:22
<p>Фото © <a href="https://rk.gov.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство Республики Крым</a></p>

Фото © Правительство Республики Крым

Украина фактически отказалась от Крыма ещё до воссоединения полуострова с Россией. Об этом сообщил экс-посол Незалежной в США и бывший первый заместитель МИД страны Александр Чалый.

"Была попытка в Будапештском меморандуме, но тут мы виноваты, мы сами отошли от этой определённой коллективной договорённости относительно статуса Украины", заметил Чалый в эфире телеканала "Наш".

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Политик подчеркнул, что по украинской вине свою силу утратило и соглашение с Россией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Он отметил, что в стране попросту забыли о статье договора, которая предполагала согласие двух сторон в неучастии в оборонных и других направленных друг против друга союзах.

Чалый посетовал и на иностранных коллег, которые не признавали Крым украинским ни в одном из документов. Единственное, где было хоть какое-то соответствующее упоминание, это всё тот же договор о Черноморском флоте. Но он, по его словам, ограничивал возможности Украины по вступлению в НАТО.

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Политик уверен, что сейчас Украина находится фактически без союзников со стороны других государств. По его словам, у Киева нет тех друзей, которые готовы были бы вступиться за него. Чалый уверен, что в случае реального военного противостояния с Россией Незалежная сможет рассчитывать только на дипломатическую и финансовую поддержку.

Ранее Лайф сообщал, что Рада приняла закон о коренных народах Украины и русские среди них не значатся. Президент РФ Владимир Путин заявил, что исключение русских из этого списка не просто выглядит "некорректно, смешно и глупо", но и не соответствует истории. В Госдуме также осудили этот шаг Киева и призвали ЕС поступить таким же образом. Внесённый Зеленским законопроект оскорбляет историческую память и представляет собой очередную попытку вбить клин между украинцами и русскими, указали депутаты.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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