СМИ сообщили о ракетном обстреле Посольства США в Багдаде. Видео © Twitter / FarsNewsInt

Посольство США в Ираке, расположенное в столице страны, подверглось ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. По его данным, сработали системы противовоздушной обороны.

Как сообщил корреспондент телеканала, здание диппредставительства было поражено двумя управляемыми ракетами, одну из которых сбросила система ПВО, а вторая упала за пределы "зелёной зоны" в Багдаде.

В соцсетях очевидцы публикуют видео обстрелов. На кадрах видно, что в небе пролетает ряд огней, а затем раздаются взрывы. О пострадавших или погибших в результате произошедшего не сообщается.