СМИ сообщили о ракетном обстреле Посольства США в Багдаде
Здание диппредставительства было поражено двумя управляемыми ракетами, одну из которых сбросила система ПВО, а вторая упала за пределы "зелёной зоны" в Багдаде.
СМИ сообщили о ракетном обстреле Посольства США в Багдаде. Видео © Twitter / FarsNewsInt
Посольство США в Ираке, расположенное в столице страны, подверглось ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. По его данным, сработали системы противовоздушной обороны.
Как сообщил корреспондент телеканала, здание диппредставительства было поражено двумя управляемыми ракетами, одну из которых сбросила система ПВО, а вторая упала за пределы "зелёной зоны" в Багдаде.
В соцсетях очевидцы публикуют видео обстрелов. На кадрах видно, что в небе пролетает ряд огней, а затем раздаются взрывы. О пострадавших или погибших в результате произошедшего не сообщается.
Ранее Лайф рассказывал, что военную базу США в Сирии обстреляли ракетами. Инцидент произошёл в районе нефтяного месторождения Эль-Омар.
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