В Волгограде из-за ковида отменили музыкальный фестиваль ParkSeason Fest
Местные власти отметили социальную значимость мероприятия и обещали помочь с его проведением после пандемии.
Фото © Instagram / psfestonelove
Проведение второй части крупного фестиваля ParkSeason Fest в Волгограде отменили из-за роста в регионе числа заражённых коронавирусом. Мероприятие, в рамках которого ожидался приезд таких групп, как "Би-2", "Сплин" и "Мумий Тролль", было запланировано на сентябрь.
"Только что мы получили уведомление о необходимости переноса фестиваля. Просим дать нам некоторое время, чтобы это переосмыслить и во всём разобраться", — сообщили в своём официальном инстаграме организаторы фестиваля.
В письме администрации региона, фото которого приводится в публикации, говорится, что власти заинтересованы в проведении музыкального фестиваля такого уровня и готовы оказать всяческую помощь в его проведении в 2022 году. Сообщается также, что билеты будут действительны, но желающие могут и вернуть свои деньги. Но, похоже, поклонники готовы ждать следующей части полюбившегося шоу.
Ранее Лайф писал, что Макс Покровский матом наорал на Билана, обвинив в отмене концерта группы "Ногу свело!". Выступление музыкального коллектива должно было состояться сегодня в рамках того же фестиваля, что и концерт Билана накануне. Однако артист не соблюдал меры предосторожности и спускался к фанатам со сцены.
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