В Волгограде из-за ковида отменили музыкальный фестиваль ParkSeason Fest

Проведение второй части крупного фестиваля ParkSeason Fest в Волгограде отменили из-за роста в регионе числа заражённых коронавирусом. Мероприятие, в рамках которого ожидался приезд таких групп, как "Би-2", "Сплин" и "Мумий Тролль", было запланировано на сентябрь.

"Только что мы получили уведомление о необходимости переноса фестиваля. Просим дать нам некоторое время, чтобы это переосмыслить и во всём разобраться", — сообщили в своём официальном инстаграме организаторы фестиваля.

В письме администрации региона, фото которого приводится в публикации, говорится, что власти заинтересованы в проведении музыкального фестиваля такого уровня и готовы оказать всяческую помощь в его проведении в 2022 году. Сообщается также, что билеты будут действительны, но желающие могут и вернуть свои деньги. Но, похоже, поклонники готовы ждать следующей части полюбившегося шоу.