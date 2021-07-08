НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Умерла звезда фильма "Школа рока" Сьюззанн Дугласс

Актриса также известна российскому зрителю как исполнительница главной роли в сериале "Быть родителями".

7 июля, 22:27
<p>Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/BLACK-XXIII-683284968473609/photos/pcb.2284297255039031/2284297208372369/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> BLACK XXIII</a></p>

Фото © Facebook / BLACK XXIII

На 65-м году жизни в городе Мартас-Винъярд, штат Массачусетс, умерла Сьюззанн Дугласс — американская звезда, известная зрителю по участию в фильме "Школа рока", сериалу "Быть родителями", а также съёмкам в биографическом фильме про Уитни Хьюстон.

"Со смертью Сьюззанн Дугласс киноиндустрия потеряла по-настоящему талантливую артистку. Она тронула каждого, кто её знал, и была любима во всех смыслах этого слова. Семья (актрисы. — Прим. Лайфа) ценит вашу поддержку и просит не беспокоить её в это трудное время", — цитирует слова рекламного агента Дуглас издание Variety.

Режиссёр "Смертельного оружия" и "Супермена" Ричард Доннер скончался на 92-м году жизни

Режиссёр "Смертельного оружия" и "Супермена" Ричард Доннер скончался на 92-м году жизни

Актриса снималась на одной площадке с такими актрисами, как Анджела Бассетт и Вупи Голдберг. За роль в фильме "Степ" актриса получила премию NAACP Image Award в номинации "Лучшая актриса второго плана". Зритель мог её увидеть в фильмах "Цепь желания", "Я согласен на всё", "Чернильница", "Узы братства", "Увлечение Стеллы", "Полиция Нью-Йорка", "Паркеры", "Закон и порядок. Специальный корпус", "Закон и порядок. Преступное намерение" и "Хорошая жена". Причина смерти пока не сообщается.

Близкие и коллеги Дугласс с теплотой вспоминают её как красивую и талантливую актрису, которая "согревала сердца на экранах по всему миру". А некоторые назвали её "жемчужной леди". По словам знакомых, актриса была уверенной в себе и заботливой, она "вдыхала жизнь в слова и заставляла их сиять".

"Всё время оставался удивительно оптимистичным": Роберт Дауни – младший опубликовал трогательный пост после смерти отца

"Всё время оставался удивительно оптимистичным": Роберт Дауни – младший опубликовал трогательный пост после смерти отца

Ранее Лайф сообщал, что не стало режиссёра Роберта Дауни – старшего. Ему было 85 лет. У него была болезнь Паркинсона.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Всё время оставался удивительно оптимистичным": Роберт Дауни – младший опубликовал трогательный пост после смерти отца

сегодня в 20:18

Сестра футболиста, который погиб в авиакатастрофе два года назад, попыталась свести счёты с жизнью

сегодня в 10:21

Следующий корабль с грузами для МКС будет запущен 10 августа

сегодня в 22:41

Власти Дубая раскрыли подробности мощного взрыва в порту

сегодня в 22:24

Почти сорок американских штатов подали иск против Google

сегодня в 22:18

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1