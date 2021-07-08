Умерла звезда фильма "Школа рока" Сьюззанн Дугласс

На 65-м году жизни в городе Мартас-Винъярд, штат Массачусетс, умерла Сьюззанн Дугласс — американская звезда, известная зрителю по участию в фильме "Школа рока", сериалу "Быть родителями", а также съёмкам в биографическом фильме про Уитни Хьюстон.

"Со смертью Сьюззанн Дугласс киноиндустрия потеряла по-настоящему талантливую артистку. Она тронула каждого, кто её знал, и была любима во всех смыслах этого слова. Семья (актрисы. — Прим. Лайфа) ценит вашу поддержку и просит не беспокоить её в это трудное время", — цитирует слова рекламного агента Дуглас издание Variety.

Актриса снималась на одной площадке с такими актрисами, как Анджела Бассетт и Вупи Голдберг. За роль в фильме "Степ" актриса получила премию NAACP Image Award в номинации "Лучшая актриса второго плана". Зритель мог её увидеть в фильмах "Цепь желания", "Я согласен на всё", "Чернильница", "Узы братства", "Увлечение Стеллы", "Полиция Нью-Йорка", "Паркеры", "Закон и порядок. Специальный корпус", "Закон и порядок. Преступное намерение" и "Хорошая жена". Причина смерти пока не сообщается.

Близкие и коллеги Дугласс с теплотой вспоминают её как красивую и талантливую актрису, которая "согревала сердца на экранах по всему миру". А некоторые назвали её "жемчужной леди". По словам знакомых, актриса была уверенной в себе и заботливой, она "вдыхала жизнь в слова и заставляла их сиять".