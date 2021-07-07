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Умер режиссёр Роберт Дауни – старший

Отцу актёра Роберта Дауни – младшего было 85 лет. У него была болезнь Паркинсона.

7 июля, 17:18
<p>Фото © Getty Images / Astrid Stawiarz</p>

Фото © Getty Images / Astrid Stawiarz

В Нью-Йорке умер режиссёр и актёр Роберт Дауни – старший. Об этом сообщила газета Daily News со ссылкой на его супругу Розмари Роджерс.

По её словам, 85-летний Дауни ушёл из жизни 7 июля во сне. У мужчины была болезнь Паркинсона.

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Известный режиссёр, актёр, продюсер и писатель был коренным жителем Нью-Йорка, мужем автора бестселлеров Розмари Роджерс и отцом актёра Роберта Дауни – младшего.

Первой известной работой режиссёра стала сатирическая комедия "Патни Своуп" 1969 года. Положительно критиками была воспринята и картина "Дворец Грисера" 1972 года. Дауни-старший снялся в нескольких фильмах, например "Ночи в стиле буги", "Магнолия", "Жить и умереть в Лос-Анджелесе".

5 июля Лайф писал о смерти режиссёра Владимира Меньшова. Выдающийся актёр, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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