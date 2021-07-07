Умер режиссёр Роберт Дауни – старший

В Нью-Йорке умер режиссёр и актёр Роберт Дауни – старший. Об этом сообщила газета Daily News со ссылкой на его супругу Розмари Роджерс.

По её словам, 85-летний Дауни ушёл из жизни 7 июля во сне. У мужчины была болезнь Паркинсона.

Известный режиссёр, актёр, продюсер и писатель был коренным жителем Нью-Йорка, мужем автора бестселлеров Розмари Роджерс и отцом актёра Роберта Дауни – младшего.

Первой известной работой режиссёра стала сатирическая комедия "Патни Своуп" 1969 года. Положительно критиками была воспринята и картина "Дворец Грисера" 1972 года. Дауни-старший снялся в нескольких фильмах, например "Ночи в стиле буги", "Магнолия", "Жить и умереть в Лос-Анджелесе".