Путин заявил, что у Пашиняна есть доверие народа Армении
В свою очередь, и.о. премьера республики отметил усилия России в достижении прекращения огня в Нагорном Карабахе. Политик подчеркнул, что после размещения российских миротворцев ситуация в регионе остаётся стабильной.
Владимир Путин и Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Климентьев Михаил
Путин заявил, что у Пашиняна есть доверие народа Армении. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин лично поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на выборах в парламент республики. 7 июля политики встретились в Кремле.
"Такие сложные, очень острые и чувствительные вопросы решать можно только при обеспечении возможности эффективно работать. А для этого самое важное — иметь доверие народа. Оно у вас есть, это показали результаты выборов", — сказал российский лидер в разговоре с Пашиняном.
В свою очередь, армянский политик отметил усилия России в достижении прекращения огня в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что после размещения российских миротворцев ситуация в регионе остаётся стабильной. Пашинян также выразил соболезнования гражданам России в связи с крушением самолёта Ан-26 на Камчатке.
Вместе с тем он поблагодарил Владимира Путина за доставку антиковидной вакцины "Спутник V" в Армению. По словам Пашиняна, на сегодняшний день в республику было отгружено более ста тысяч доз препарата.
Алиев, Вучич и другие мировые политики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Камчатке
Напомним, по результатам голосования партия Никола Пашиняна набрала достаточное количество голосов на выборах, чтобы самостоятельно формировать правительство. У неё 53,91% голосов. Блок экс-президента республики Роберта Кочаряна "Армения" набрал 21,9%. На третьем месте идёт блок "Честь имею" бывшего главы СНБ Артура Ванецяна и третьего президента Сержа Саргсяна с показателем 5,22%.
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