Путин заявил, что у Пашиняна есть доверие народа Армении. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин лично поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на выборах в парламент республики. 7 июля политики встретились в Кремле.

"Такие сложные, очень острые и чувствительные вопросы решать можно только при обеспечении возможности эффективно работать. А для этого самое важное — иметь доверие народа. Оно у вас есть, это показали результаты выборов", — сказал российский лидер в разговоре с Пашиняном.

В свою очередь, армянский политик отметил усилия России в достижении прекращения огня в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что после размещения российских миротворцев ситуация в регионе остаётся стабильной. Пашинян также выразил соболезнования гражданам России в связи с крушением самолёта Ан-26 на Камчатке.

Вместе с тем он поблагодарил Владимира Путина за доставку антиковидной вакцины "Спутник V" в Армению. По словам Пашиняна, на сегодняшний день в республику было отгружено более ста тысяч доз препарата.