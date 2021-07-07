Глава ВОЗ заявил о поражении вакцин в гонке с новыми штаммами коронавируса

Распространение новых штаммов коронавируса на сегодняшний день опережает темпы вакцинации. Об этом заявил на брифинге в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус. При этом он предупредил, что любые научные прорывы в борьбе с ковидом бессмысленны, если распределение лекарств и вакцин между странами окажется неравномерным.

"Варианты коронавируса выигрывают сейчас гонку с вакцинами из-за неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению", — подчеркнул Гебреисус.

Как ранее сообщал Лайф, за сутки в России выявили 23 962 новых случая коронавируса, умерло 725 пациентов, а полностью выздоровело 20 067. Больше всего заболевших в Москве (+5621 случай за сутки), Подмосковье (+2531), Петербурге (+1906), Нижегородской (+477) и Воронежской (+388) областях.