Вдову Владимира Меньшова актрису Веру Алентову выписали из больницы
О том, что госпитализированная ранее героиня фильма "Москва слезам не верит" уже дома, сообщила её дочь.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Актриса Юлия Меньшова в своём инстаграме рассказала, что 79-летняя народная артистка РФ, вдова режиссёра Владимира Меньшова Вера Алентова выписана из больницы.
"Мамочка дома", — подписала Меньшова кадр, который разместила в сториз. На снимке дочь крепко сжимает ладонь Веры Валентиновны.
Меньшова также дала комментарии относительно слухов, появившихся в прессе. Актриса указала, что её мама не была в реанимации, добавив, что выписка из больницы была плановой. Алентова получила два отрицательных ПЦР-теста, ей провели контрольную компьютерную томографию, при этом всё ещё очень слаба после перенесённой болезни.
"У мамы вырабатываются антитела, и она не представляет опасности для окружающих", — сообщила Меньшова.
Телеведущая также обратилась к журналистам, попросив оставаться людьми.
"Профессиональная необходимость делать новости не может перечёркивать ваше человеческое начало и уважение к горю. Не просите от нас комментариев, бога ради!" — написала актриса в сториз.
Ранее Юлия Меньшова попросила поклонников помочь душе отца. Актриса поблагодарила за огромную поддержку и соболезнования всех, кто скорбит вместе с их семьёй.
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Напомним, что Алентова была госпитализирована одновременно со своим супругом — советским и российским режиссёром Владимиром Меньшовым. Утром 5 июля на 82-м году жизни Меньшов умер. Выдающийся актёр, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции. Прощание с ним состоится 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов.
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