Вдову Владимира Меньшова актрису Веру Алентову выписали из больницы

Актриса Юлия Меньшова в своём инстаграме рассказала, что 79-летняя народная артистка РФ, вдова режиссёра Владимира Меньшова Вера Алентова выписана из больницы.







"Мамочка дома", — подписала Меньшова кадр, который разместила в сториз. На снимке дочь крепко сжимает ладонь Веры Валентиновны.

Меньшова также дала комментарии относительно слухов, появившихся в прессе. Актриса указала, что её мама не была в реанимации, добавив, что выписка из больницы была плановой. Алентова получила два отрицательных ПЦР-теста, ей провели контрольную компьютерную томографию, при этом всё ещё очень слаба после перенесённой болезни.

"У мамы вырабатываются антитела, и она не представляет опасности для окружающих", — сообщила Меньшова.

Телеведущая также обратилась к журналистам, попросив оставаться людьми.

"Профессиональная необходимость делать новости не может перечёркивать ваше человеческое начало и уважение к горю. Не просите от нас комментариев, бога ради!" — написала актриса в сториз.

Ранее Юлия Меньшова попросила поклонников помочь душе отца. Актриса поблагодарила за огромную поддержку и соболезнования всех, кто скорбит вместе с их семьёй.