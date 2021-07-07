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Вдову Владимира Меньшова актрису Веру Алентову выписали из больницы

О том, что госпитализированная ранее героиня фильма "Москва слезам не верит" уже дома, сообщила её дочь.

7 июля, 16:49
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Актриса Юлия Меньшова в своём инстаграме рассказала, что 79-летняя народная артистка РФ, вдова режиссёра Владимира Меньшова Вера Алентова выписана из больницы.

  • Фото © Instagram / juliavmenshova
    Фото © Instagram / juliavmenshova
  • Фото © Instagram / juliavmenshova
    Фото © Instagram / juliavmenshova
  • Фото © Instagram / juliavmenshova
    Фото © Instagram / juliavmenshova

Фото © Instagram / juliavmenshova

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"Мамочка дома", — подписала Меньшова кадр, который разместила в сториз. На снимке дочь крепко сжимает ладонь Веры Валентиновны.

Меньшова также дала комментарии относительно слухов, появившихся в прессе. Актриса указала, что её мама не была в реанимации, добавив, что выписка из больницы была плановой. Алентова получила два отрицательных ПЦР-теста, ей провели контрольную компьютерную томографию, при этом всё ещё очень слаба после перенесённой болезни.

"У мамы вырабатываются антитела, и она не представляет опасности для окружающих", — сообщила Меньшова.

Телеведущая также обратилась к журналистам, попросив оставаться людьми.

"Профессиональная необходимость делать новости не может перечёркивать ваше человеческое начало и уважение к горю. Не просите от нас комментариев, бога ради!" — написала актриса в сториз.

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Ранее Юлия Меньшова попросила поклонников помочь душе отца. Актриса поблагодарила за огромную поддержку и соболезнования всех, кто скорбит вместе с их семьёй.

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Напомним, что Алентова была госпитализирована одновременно со своим супругом — советским и российским режиссёром Владимиром Меньшовым. Утром 5 июля на 82-м году жизни Меньшов умер. Выдающийся актёр, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции. Прощание с ним состоится 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов.

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Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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