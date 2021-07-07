Эстония вышлет российского дипломата
Таллин настаивает, что консул республики в Петербурге "занимался своей обычной работой" в соответствии с правовыми актами, регламентирующими дипломатическую деятельность.
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Эстония подготовила зеркальный ответ на высылку из РФ консула республики в Петербурге Марта Лятте. Страну покинет российский дипломат, передаёт ERR.
"В практике международных отношений обычно на высылку дипломата даётся симметричный ответ. Также обычно детали высылки дипломатов не разглашаются", — указала руководитель отдела по связям с общественностью эстонского внешнеполитического ведомства Аари Леммик.
Она отметила, что Таллин расценивает задержание консула как провокацию, считая обвинения, озвученные Москвой, безосновательными. Со слов Леммик, Лятте "занимался своей обычной работой исходя из правовых актов", которые регулируют деятельность дипломатов.
Напомним, сотрудники ФСБ задержали с поличным консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. По данным спецслужбы, в этот момент дипломат получал от россиянина "материалы закрытого характера". В МИД Эстонии назвали этот инцидент провокацией, которая наносит ущерб Евросоюзу. 7 июля Москва объявила Лятте персоной нон грата. Дипломат должен покинуть РФ в течение 48 часов.
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