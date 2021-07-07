Эстония вышлет российского дипломата

Эстония подготовила зеркальный ответ на высылку из РФ консула республики в Петербурге Марта Лятте. Страну покинет российский дипломат, передаёт ERR.

"В практике международных отношений обычно на высылку дипломата даётся симметричный ответ. Также обычно детали высылки дипломатов не разглашаются", — указала руководитель отдела по связям с общественностью эстонского внешнеполитического ведомства Аари Леммик.