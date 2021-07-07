НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Эстония вышлет российского дипломата

Таллин настаивает, что консул республики в Петербурге "занимался своей обычной работой" в соответствии с правовыми актами, регламентирующими дипломатическую деятельность.

7 июля, 16:30
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Эстония подготовила зеркальный ответ на высылку из РФ консула республики в Петербурге Марта Лятте. Страну покинет российский дипломат, передаёт ERR.

"В практике международных отношений обычно на высылку дипломата даётся симметричный ответ. Также обычно детали высылки дипломатов не разглашаются", — указала руководитель отдела по связям с общественностью эстонского внешнеполитического ведомства Аари Леммик.

Она отметила, что Таллин расценивает задержание консула как провокацию, считая обвинения, озвученные Москвой, безосновательными. Со слов Леммик, Лятте "занимался своей обычной работой исходя из правовых актов", которые регулируют деятельность дипломатов.

Советник посольства Эстонии посетила МИД РФ после задержания консула

Советник посольства Эстонии посетила МИД РФ после задержания консула

Напомним, сотрудники ФСБ задержали с поличным консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. По данным спецслужбы, в этот момент дипломат получал от россиянина "материалы закрытого характера". В МИД Эстонии назвали этот инцидент провокацией, которая наносит ущерб Евросоюзу. 7 июля Москва объявила Лятте персоной нон грата. Дипломат должен покинуть РФ в течение 48 часов.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Задержанный ФСБ эстонский консул объявлен в России персоной нон грата

сегодня в 13:01

Советник посольства Эстонии посетила МИД РФ после задержания консула

сегодня в 12:54

В ЕС пригрозили Венгрии санкциями из-за закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

сегодня в 16:36

Руины: Жители Кубани показали Лайфу, что стало с их домом после наводнения

сегодня в 16:32

"Матюги стояли жуткие": Семейную пару дебоширов оштрафовали за скандал с Ваенгой на борту самолёта

сегодня в 16:20

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1