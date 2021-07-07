СМИ: Игроки и тренеры сборной России получили более 100 миллионов рублей перед Евро-2020
По итогам турнира национальная команда заняла четвёртое место в группе и не попала в плей-офф, получив более десяти миллионов евро от УЕФА.
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Игроки и члены штаба сборной России по футболу получили более ста миллионов рублей перед стартом Евро-2020. Об этом сообщает "РБ-Спорт".
По информации издания, футболистам выплатили долги по премиальным, которые были получены за выступление на чемпионате мира 2018 года. Там наша команда вышла в четвертьфинал, где в серии пенальти уступила Хорватии.
Напомним, на Евро-2020 сборная России не сумела выйти из группы, проиграв в двух матчах и одержав победу в одном. В результате выступлений наша национальная команда получила около 11 миллионов евро от УЕФА.
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