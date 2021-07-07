СМИ: Игроки и тренеры сборной России получили более 100 миллионов рублей перед Евро-2020

Игроки и члены штаба сборной России по футболу получили более ста миллионов рублей перед стартом Евро-2020. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

По информации издания, футболистам выплатили долги по премиальным, которые были получены за выступление на чемпионате мира 2018 года. Там наша команда вышла в четвертьфинал, где в серии пенальти уступила Хорватии.