Сборная России по пляжному футболу сыграет в форме без герба на домашнем ЧМ
Кроме того, вместо национального гимна наша команда будет выходить под Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Фото © РФС
Сборная России по пляжному футболу на домашнем чемпионате мира сыграет в форме без герба из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе мундиаля.
"Спортсмены будут выходить не под национальный гимн, а под Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, играть в официальной форме сборной России, но без герба, альтернативный вариант уточняется. В качестве флага будет использоваться знамя Олимпийского комитета, так как на официальной эмблеме РФС располагается символ страны — двуглавый орёл", — заявил собеседник агентства.
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Напомним, чемпионат мира по пляжному футболу состоится с 19 по 29 августа в Москве. В турнире примут участие 16 команд, в число которых изначально попала сборная Украины, однако позже она отказалась приезжать на мундиаль.
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