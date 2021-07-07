Сборная России по пляжному футболу сыграет в форме без герба на домашнем ЧМ

Сборная России по пляжному футболу на домашнем чемпионате мира сыграет в форме без герба из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе мундиаля.

"Спортсмены будут выходить не под национальный гимн, а под Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, играть в официальной форме сборной России, но без герба, альтернативный вариант уточняется. В качестве флага будет использоваться знамя Олимпийского комитета, так как на официальной эмблеме РФС располагается символ страны — двуглавый орёл", — заявил собеседник агентства.