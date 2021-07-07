Наших больше нет: Хачанов уступил в четвертьфинале Уимблдона
В полуфинале обидчика нашего спортсмена ждёт встреча с первой ракеткой мира.
Фото © ТАСС / EPA / FACUNDO ARRIZABALAGA
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл канадцу Денису Шаповалову в четвертьфинале Уимблдона и последним из представителей нашей страны покинул турнир.
Встреча, которая продолжалась три с половиной часа, завершилась со счётом 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4. По ходу матча Шаповалов совершил 13 эйсов и пять брейков из 19, тогда как в активе Хачанова лишь три подачи на вылет и три брейка из восьми.
В полуфинале Шаповалов сыграет с Новаком Джоковичем.
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