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Наших больше нет: Хачанов уступил в четвертьфинале Уимблдона

В полуфинале обидчика нашего спортсмена ждёт встреча с первой ракеткой мира.

7 июля, 15:48

Фото © ТАСС / EPA / FACUNDO ARRIZABALAGA

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл канадцу Денису Шаповалову в четвертьфинале Уимблдона и последним из представителей нашей страны покинул турнир.

Встреча, которая продолжалась три с половиной часа, завершилась со счётом 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4. По ходу матча Шаповалов совершил 13 эйсов и пять брейков из 19, тогда как в активе Хачанова лишь три подачи на вылет и три брейка из восьми.

Победа в четырёхчасовом триллере: Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона

Победа в четырёхчасовом триллере: Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона

В полуфинале Шаповалов сыграет с Новаком Джоковичем.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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