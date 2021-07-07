Встреча, которая продолжалась три с половиной часа, завершилась со счётом 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4. По ходу матча Шаповалов совершил 13 эйсов и пять брейков из 19, тогда как в активе Хачанова лишь три подачи на вылет и три брейка из восьми.