СМИ: "Динамо" подпишет контракт с защитником сборной Парагвая

Московское "Динамо" подпишет контракт с защитником сборной Парагвая и экс-игроком "Вэст-Хэма" Фабианом Бальбуэна. Об этом в "Твиттере" сообщил журналист Экрем Конур.

По его информации, о переходе в самое ближайшее время будет объявлено официально. При этом Бальбуэна находится в статусе свободного агента, поэтому трансфер станет бесплатным.