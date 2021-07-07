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СМИ: "Динамо" подпишет контракт с защитником сборной Парагвая

Он попал в заявку своей национальной команды на нынешний Кубок Америки, однако не сыграл там ни одного матча.

7 июля, 15:13

Фото © Wikipedia

Московское "Динамо" подпишет контракт с защитником сборной Парагвая и экс-игроком "Вэст-Хэма" Фабианом Бальбуэна. Об этом в "Твиттере" сообщил журналист Экрем Конур.

По его информации, о переходе в самое ближайшее время будет объявлено официально. При этом Бальбуэна находится в статусе свободного агента, поэтому трансфер станет бесплатным.

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Добавим, что Бальбуэна попал в заявку своей национальной команды на нынешний Кубок Америки, однако не сыграл там ни одного матча. В прошлом сезоне он выступал в составе "Вэст-Хэма", где провёл 18 матчей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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