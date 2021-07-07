Учёные раскрыли фактор высокого риска смерти от коронавируса у мужчин

Большему риску тяжёлого течения коронавируса и смерти в результате заражения инфекцией подвержены мужчины с низким уровнем тестостерона. К такому выводу пришли учёные из Италии под руководством профессора Андреа Салониа, сообщает портал Medical Xpress.

Исследователи изучили случаи госпитализации мужчин с ковидом в Милане за 2020 год и выяснили, что чаще других в палатах интенсивной терапии и на аппаратах искусственной вентиляции лёгких оказываются мужчины с низким уровнем тестостерона. Риск смерти таких пациентов увеличивается в шесть раз, кроме того, им требуется более длительный уход. Учёные сравнили показатели ковидных пациентов-мужчин с данными здоровых мужчин-добровольцев, обратившихся в больницу для сдачи крови. Представителей обеих групп протестировали на мужские гормоны, в том числе тестостерон. Если его уровень меньше 9,2 наномоля на литр, это означало пониженные значения.

Как оказалось, у порядка 90% пациентов с коронавирусом уровень тестостерона был ниже порогового значения. В среднем он составил около двух с половиной наномолей на литр, у здоровых добровольцев эта доля находилась на уровне 17%. Разница в уровне тестостерона между пациентами с лёгким течением ковида и теми, кто умер от инфекции, была четырёхкратной. На тяжести заболевания не отражались возраст и индекс массы тела, а корреляция между гормональными профилями и клиническим исходом была колоссальной.

"Связь очень ясна: чем ниже уровень тестостерона, тем выше тяжесть состояния. И вероятность смерти", — отметил Салониа.

Профессор добавил, что тестостерон играет немалую роль в защите мужчин от болезней. При этом точно утверждать, что инфекция повлияла на уровень гормонов у пациентов или же их низкие значения сказались на развитии болезни, нельзя, поскольку данные об этом показателе у участников исследования до заражения отсутствуют.