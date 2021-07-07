Врач объяснила запрет на использование солнцезащитного крема после вакцинации

О последствиях использования крема от солнца после вакцинации от коронавирусной инфекции в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала дерматовенеролог Ульяна Глобина. Специалист предупредила о непредвиденных реакциях и указала, что после прививки в течение трёх дней на место укола нельзя наносить солнцезащитное средство.

Врач не рекомендовала пользоваться и любыми другими средствами, чтобы место введения вакцины оставалось нетронутым.

"Если период формирования иммунитета протекает обычным образом, то пользоваться кремом нужно обязательно", — отметила дерматовенеролог.