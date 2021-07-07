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Врач объяснила запрет на использование солнцезащитного крема после вакцинации

Специалисты рекомендуют прививаться от ковида заблаговременно до отпуска, а после введения вакцины не появляться на открытом солнце и носить закрытую одежду.

7 июля, 15:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

О последствиях использования крема от солнца после вакцинации от коронавирусной инфекции в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала дерматовенеролог Ульяна Глобина. Специалист предупредила о непредвиденных реакциях и указала, что после прививки в течение трёх дней на место укола нельзя наносить солнцезащитное средство.

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Врач не рекомендовала пользоваться и любыми другими средствами, чтобы место введения вакцины оставалось нетронутым.

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"Если период формирования иммунитета протекает обычным образом, то пользоваться кремом нужно обязательно", — отметила дерматовенеролог.

Ранее врач Сергей Пурясев уточнил, почему нужно избегать загара после вакцинации. Солнечные лучи могут спровоцировать аллергическую реакцию, заявил пульмонолог. Поэтому необходимо меньше находиться на солнце после введения обеих доз антиковидной вакцины.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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