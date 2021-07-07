На Дагестан вслед за Кубанью обрушились мощные ливни, потоки воды сбивают людей с ног, машины плывут по дорогам. Видео © LIFE

На Махачкалу вслед за Кубанью обрушились сильные ливни, которые превратили улицы города в реки. Мощные потоки воды настолько сильно затопили дороги, что люди, как и автомобили, буквально вынуждены плыть по ним.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, как поток воды сбил с ног мужчину, оказавшегося на проезжей части. К слову, сама дорога больше напоминает бурную реку. Несмотря на разбушевавшуюся стихию, общественный транспорт продолжает работу, хоть и делает это с трудом.

В горных районах Дагестана дождь шёл стеной около часа. Например, село Тохота в результате осталось без дорог.

Благо Махачкале далеко до масштабов бедствия в Сочи или Ялте (Крым). На данный момент на центральных улицах города подтопление удалось устранить, эвакуация жителей не планируется. Экстренные службы устраняют последствия потопа.