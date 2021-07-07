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Потоки воды сбивают с ног: Дагестан "поплыл" вслед за Кубанью

Благо до масштабов разгула стихии в Сочи Махачкале далеко. На данный момент на центральных улицах города подтопление удалось устранить, эвакуация жителей не планируется.

7 июля, 15:31

На Дагестан вслед за Кубанью обрушились мощные ливни, потоки воды сбивают людей с ног, машины плывут по дорогам. Видео © LIFE

На Махачкалу вслед за Кубанью обрушились сильные ливни, которые превратили улицы города в реки. Мощные потоки воды настолько сильно затопили дороги, что люди, как и автомобили, буквально вынуждены плыть по ним.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, как поток воды сбил с ног мужчину, оказавшегося на проезжей части. К слову, сама дорога больше напоминает бурную реку. Несмотря на разбушевавшуюся стихию, общественный транспорт продолжает работу, хоть и делает это с трудом.

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В горных районах Дагестана дождь шёл стеной около часа. Например, село Тохота в результате осталось без дорог.

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Благо Махачкале далеко до масштабов бедствия в Сочи или Ялте (Крым). На данный момент на центральных улицах города подтопление удалось устранить, эвакуация жителей не планируется. Экстренные службы устраняют последствия потопа.

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Напомним, ранее на Кубань обрушился ураган с сильными ливнями, в результате реки вышли из берегов и затопили города и посёлки. За несколько часов в регионе выпало до двух месячных норм осадков. Режим ЧС был объявлен в шести муниципалитетах Краснодарского края в связи с подтоплениями, при этом сильнее всего пострадали прибрежные города региона.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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