Потоки воды сбивают с ног: Дагестан "поплыл" вслед за Кубанью
Благо до масштабов разгула стихии в Сочи Махачкале далеко. На данный момент на центральных улицах города подтопление удалось устранить, эвакуация жителей не планируется.
На Дагестан вслед за Кубанью обрушились мощные ливни, потоки воды сбивают людей с ног, машины плывут по дорогам. Видео © LIFE
На Махачкалу вслед за Кубанью обрушились сильные ливни, которые превратили улицы города в реки. Мощные потоки воды настолько сильно затопили дороги, что люди, как и автомобили, буквально вынуждены плыть по ним.
На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, как поток воды сбил с ног мужчину, оказавшегося на проезжей части. К слову, сама дорога больше напоминает бурную реку. Несмотря на разбушевавшуюся стихию, общественный транспорт продолжает работу, хоть и делает это с трудом.
В горных районах Дагестана дождь шёл стеной около часа. Например, село Тохота в результате осталось без дорог.
Благо Махачкале далеко до масштабов бедствия в Сочи или Ялте (Крым). На данный момент на центральных улицах города подтопление удалось устранить, эвакуация жителей не планируется. Экстренные службы устраняют последствия потопа.
Напомним, ранее на Кубань обрушился ураган с сильными ливнями, в результате реки вышли из берегов и затопили города и посёлки. За несколько часов в регионе выпало до двух месячных норм осадков. Режим ЧС был объявлен в шести муниципалитетах Краснодарского края в связи с подтоплениями, при этом сильнее всего пострадали прибрежные города региона.
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