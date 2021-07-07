На закрытом пляже Сочи туристка устроила "битву" с настойчивым спасателем
Мужчине пришлось несколько минут уговаривать её уйти с опасного места. С горем пополам отдыхающая всё-таки покинула пристанище.
В Сочи девушка пробралась на закрытый после шторма пляж и уселась отдыхать. Видео © LIFE
Краснодарский край вовсю пытается оправиться от последствий мощной стихии. Однако некоторых туристов совершенно не волнует тот факт, что пляжи Сочи всё ещё остаются закрытыми. Так, одна девушка, видимо, не желая терять ни минуты драгоценного отдыха, уселась загорать на гальке.
На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, что туристка уютно обустроилась на пустынном участке. То, что место перегорожено красными запретными лентами, девушку совершенно не смущает. Не тревожит её и тот факт, что спасатель попросил её покинуть пляж. Вместо того чтобы уйти, отпускница вступила в спор с мужчиной.
Устав от словесных перепалок, спасатель приставил мегафон, из которого доносились звуки сирены, прямо к лицу несговорчивой девушки. Противостояние продолжалось в течение десяти минут. В итоге мужчина победил — отдыхающая всё-таки покинула пляж.
Напомним, ранее на Кубань обрушился ураган с сильными ливнями, в результате реки вышли из берегов и затопили города и посёлки. За несколько часов в регионе выпало до двух месячных норм осадков. Режим ЧС был объявлен в шести муниципалитетах Краснодарского края в связи с подтоплениями, при этом сильнее всего пострадали прибрежные города региона.
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