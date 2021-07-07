На закрытом пляже Сочи туристка устроила "битву" с настойчивым спасателем

В Сочи девушка пробралась на закрытый после шторма пляж и уселась отдыхать. Видео © LIFE

Краснодарский край вовсю пытается оправиться от последствий мощной стихии. Однако некоторых туристов совершенно не волнует тот факт, что пляжи Сочи всё ещё остаются закрытыми. Так, одна девушка, видимо, не желая терять ни минуты драгоценного отдыха, уселась загорать на гальке.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, что туристка уютно обустроилась на пустынном участке. То, что место перегорожено красными запретными лентами, девушку совершенно не смущает. Не тревожит её и тот факт, что спасатель попросил её покинуть пляж. Вместо того чтобы уйти, отпускница вступила в спор с мужчиной.