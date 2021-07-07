Россиянам вернут деньги за оплату газификации, но есть условие

Россиянам будут возвращены средства по договорам на газификацию, внесённые после 21 апреля и до вступления в силу нормативно-правовых актов о бесплатной газификации. Об этом на совещании российского лидера Владимира Путина с членами кабмина заявил вице-премьер Александр Новак.

"Граждане, которые подали заявки [на газификацию] с 12 апреля (с момента Послания Президента РФ Федеральному собранию, до вступления в силу новых правил о бесплатной газификации. — Прим. Лайфа), также будут иметь право в случае обращения на возврат уплаченных денежных средств по заключённым после 21 апреля договорам", — указал зампред правительства, отметив, что, по оценкам "Газпрома", было заключено порядка 28 тысяч таких договоров.

Новак также рассказал, что сроки бесплатного подключения домов к газу определят к 1 августа. Этим займутся главы субъектов РФ, попавших в программу ускоренной догазификации.