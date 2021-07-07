Россиянам вернут деньги за оплату газификации, но есть условие
Сроки бесплатного подключения домовладений к газу в рамках реализации программы ускоренной догазификации определят главы регионов до 1 августа.
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Россиянам будут возвращены средства по договорам на газификацию, внесённые после 21 апреля и до вступления в силу нормативно-правовых актов о бесплатной газификации. Об этом на совещании российского лидера Владимира Путина с членами кабмина заявил вице-премьер Александр Новак.
"Граждане, которые подали заявки [на газификацию] с 12 апреля (с момента Послания Президента РФ Федеральному собранию, до вступления в силу новых правил о бесплатной газификации. — Прим. Лайфа), также будут иметь право в случае обращения на возврат уплаченных денежных средств по заключённым после 21 апреля договорам", — указал зампред правительства, отметив, что, по оценкам "Газпрома", было заключено порядка 28 тысяч таких договоров.
Новак также рассказал, что сроки бесплатного подключения домов к газу определят к 1 августа. Этим займутся главы субъектов РФ, попавших в программу ускоренной догазификации.
Новак заявил, что россияне смогут проводить газ на своих участках по регулируемым государством ценам
Напомним, в своём Послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план газификации. Российский лидер тогда подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям. И 11 июня президент подписал закон о "социальной газификации", согласно которому газ бесплатно подведут к границам участков граждан. Таким образом, до 2030-го газификация страны должна быть завершена, достигнув максимально возможных технически 82,9%.
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