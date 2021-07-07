В Калининграде администратора поликлиники задержали за продажу липовых сертификатов о вакцинации

В Калининграде за продажу поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса задержали старшего администратора одной из поликлиник. Об этом сообщается в группе УМВД России по региону в соцсети "ВКонтакте". Липовые документы она реализовывала за полторы или три с половиной тысячи рублей.

Как пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленница по просьбам обращавшихся к ней граждан выдавала сертификаты о вакцинации от CoViD-19 с заведомо ложными сведениями о якобы сделанной прививке. Вакцину работница поликлиники сливала в канализацию для сокрытия следов преступления. По сведениям правоохранителей, услугами предприимчивой женщины воспользовалось свыше 20 граждан.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения. К ответственности могут привлечь и граждан, воспользовавшихся незаконными услугами, если будет установлен факт использования липовых сертификатов, добавила Волк.