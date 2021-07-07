Сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич вышел на связь в своём новом аккаунте в Twitter. Он обратился к подписчикам на видео, рассказав, что теперь они могут задать ему любые вопросы напрямую.

Привет, чат! Я снова с вами!



Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? :) pic.twitter.com/vMkU99uC3Z — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

"Потихонечку возвращаюсь к жизни в Интернете. Теперь всегда буду на связи", — рассказал Протасевич.

Он уже успел ответить на несколько вопросов, в частности, рассказав, что его процессуальный статус не изменился — сооснователь NEXTA по-прежнему находится под домашним арестом, а свой аккаунт ведёт самостоятельно. Кроме того, Протасевич поведал о своём пребывании в СИЗО. Он рассказал, что ни с кем не контактировал, кроме своих сокамерников, и опроверг слухи о пытках.

"По поводу пыток. Ещё раз повторю, что их не было. Да и как минимум глупо было бы пытать меня, когда внимание всего мира было приковано к ситуации", — написал он, отвечая на вопросы подписчиков.