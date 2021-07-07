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"Потихонечку возвращаюсь к жизни": Протасевич под домашним арестом завёл новый Twitter

Теперь у сооснователя телеграм-канала NEXTA есть возможность отвечать на вопросы подписчиков в режиме онлайн. Он уже рассказал о своём быте в СИЗО и заверил, что его не пытали.

7 июля, 14:41

Фото © Twitter.com / Roman Protasevich

Сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич вышел на связь в своём новом аккаунте в Twitter. Он обратился к подписчикам на видео, рассказав, что теперь они могут задать ему любые вопросы напрямую.

"Потихонечку возвращаюсь к жизни в Интернете. Теперь всегда буду на связи", рассказал Протасевич.

Он уже успел ответить на несколько вопросов, в частности, рассказав, что его процессуальный статус не изменился — сооснователь NEXTA по-прежнему находится под домашним арестом, а свой аккаунт ведёт самостоятельно. Кроме того, Протасевич поведал о своём пребывании в СИЗО. Он рассказал, что ни с кем не контактировал, кроме своих сокамерников, и опроверг слухи о пытках.

"По поводу пыток. Ещё раз повторю, что их не было. Да и как минимум глупо было бы пытать меня, когда внимание всего мира было приковано к ситуации", — написал он, отвечая на вопросы подписчиков.

"Уже выжали пиаровский эффект": Политолог объяснил перевод Протасевича и Сапеги под домашний арест попыткой Минска успокоить Запад

"Уже выжали пиаровский эффект": Политолог объяснил перевод Протасевича и Сапеги под домашний арест попыткой Минска успокоить Запад

Ранее Лайф сообщал, что Романа Протасевича и его девушку — россиянку Софию Сапегу перевели под домашний арест. Для родителей Софии эта новость стала неожиданностью. Её отчим рассказал нам, что сейчас девушка находится в съёмной квартире в Минске. При этом отец задержанного оппозиционера не исключил, что сын может быть втянут в какую-то политическую игру.

Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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