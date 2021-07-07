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Инфекционист объяснил, почему люди заболевают коронавирусом после вакцинации

Чаще всего это случается с пациентами без выработанного иммунитета — например, с прошедшими недавно первый этап прививки.

7 июля, 14:57

Фото © Агентство "Москва"

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов объяснил, почему люди порой заболевают коронавирусом после вакцинации. По его словам, чаще всего это случается с пациентами без выработанного иммунитета — например, с прошедшими недавно первый этап прививки.

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"Нужно прождать две-три недели после первого этапа для первичного формирования иммунного ответа. Люди заболевают после вакцинации, потому что им не проводят оценку уровня антител и не учитывают, что у них уже есть скрытые инфекции", — приводит слова инфекциониста телеканал "360".

Викулов отметил, что вакцинация не сможет полностью защитить человека от инфекции, но облегчит тяжёлое течение болезни.

"Достаточно проанализировать тех, кто попадает в реанимацию. Большинство людей не вакцинированы", — заметил он.

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Как ранее сообщал Лайф, за сутки в России выявили 23 962 новых случая коронавируса, умерло 725 пациентов, а полностью выздоровело 20 067. Больше всего заболевших в Москве (+5621 случай за сутки), Подмосковье (+2531), Петербурге (+1906), Нижегородской (+477) и Воронежской (+388) областях.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявлял, что пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии, несмотря на достигнутые мировым сообществом успехи в борьбе с инфекцией.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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