Эксперт рассказал, как новый штамм коронавируса изменит спрос на жильё

Всплеск спроса на рынке жилья, стимулируемый льготной ипотекой, приведёт в конце июля — начале августа к "перезагрузке" активности. Такой прогноз в беседе с РИА ФАН озвучил генеральный директор федеральной компании "Полезные люди" Юрий Паршиков.

"В этом году наблюдается сильное напряжение в рамках рыночно-недвижимых взаимоотношений. Льготные послабления привлекают граждан, они стремятся воспользоваться выгодным предложением, застройщики тоже работают на полную катушку, предлагая разного рода акции. Всё это приведёт в конце июля — начале августа к перезагрузке активности, спрос сократится, — полагает эксперт.

Падение спроса, по его словам, также станет реакцией на обострение ситуации с коронавирусом. Люди возьмут паузу, чтобы оценить ситуацию, но она будет недолгой — один-два месяца — до начала сентября, считает Паршиков.

"Согласно прогнозу ведущих врачей страны, пандемия вспыхнет с новым размахом. Это значит: новые ограничения, паника, абстрактность с дальнейшими событиями, стагнация в определённых экономических секторах и так далее. Это напрямую может сказаться и на спросе", — добавил он.