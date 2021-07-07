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Эксперт рассказал, как новый штамм коронавируса изменит спрос на жильё

Скорее всего, большинство покупателей возьмут паузу, чтобы оценить ситуацию, но она будет недолгой.

7 июля, 15:24

Фото © Pixabay

Всплеск спроса на рынке жилья, стимулируемый льготной ипотекой, приведёт в конце июля — начале августа к "перезагрузке" активности. Такой прогноз в беседе с РИА ФАН озвучил генеральный директор федеральной компании "Полезные люди" Юрий Паршиков.

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"В этом году наблюдается сильное напряжение в рамках рыночно-недвижимых взаимоотношений. Льготные послабления привлекают граждан, они стремятся воспользоваться выгодным предложением, застройщики тоже работают на полную катушку, предлагая разного рода акции. Всё это приведёт в конце июля — начале августа к перезагрузке активности, спрос сократится, — полагает эксперт.

Падение спроса, по его словам, также станет реакцией на обострение ситуации с коронавирусом. Люди возьмут паузу, чтобы оценить ситуацию, но она будет недолгой — один-два месяца — до начала сентября, считает Паршиков.

"Согласно прогнозу ведущих врачей страны, пандемия вспыхнет с новым размахом. Это значит: новые ограничения, паника, абстрактность с дальнейшими событиями, стагнация в определённых экономических секторах и так далее. Это напрямую может сказаться и на спросе", — добавил он.

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Напомним, о запуске программы льготной ипотеки под 6,5% президент России Владимир Путин объявил в 2020 году. Она позволяет купить жильё комфорт-класса стоимостью до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях (Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти) — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20 до 15%. В начале июня этого года Путин предложил на год продлить программу льготной ипотеки, но поднять ставку до 7%.

Ранее Лайф сообщал, что осенью предвидится рост цен на жильё. Затем он немного скорректируется, чтобы после зимы стоимость квадратных метров вновь пошла вверх.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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