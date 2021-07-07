Вирусолог рассказал о случаях заражения коронавирусом в третий раз

В мире фиксируются случаи заражения коронавирусом в третий раз. Об этом сообщил на пресс-конференции в среду вирусолог Евгений Тимаков. По его словам, тяжесть заболевания в этих случаях иногда бывает сильнее, чем в два предыдущих раза.

"Мы сейчас видим, что заболевают не просто второй раз те, кто болел в первую и вторую волну. Сейчас поступают люди, которые болеют третий раз. Вирус настолько обходит иммунный барьер, что спокойно заражает второй и третий раз. Зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два", — предупреждает врач.

Как ранее сообщал Лайф, за сутки в России выявили 23 962 новых случая коронавируса, умерло 725 пациентов, а полностью выздоровело 20 067. Больше всего заболевших в Москве (+5621 случай за сутки), Подмосковье (+2531), Петербурге (+1906), Нижегородской (+477) и Воронежской (+388) областях.