Вирусолог рассказал о случаях заражения коронавирусом в третий раз
Причём тяжесть течения болезни зачастую оказывается даже сильнее, чем в первые два эпизода.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
В мире фиксируются случаи заражения коронавирусом в третий раз. Об этом сообщил на пресс-конференции в среду вирусолог Евгений Тимаков. По его словам, тяжесть заболевания в этих случаях иногда бывает сильнее, чем в два предыдущих раза.
"Мы сейчас видим, что заболевают не просто второй раз те, кто болел в первую и вторую волну. Сейчас поступают люди, которые болеют третий раз. Вирус настолько обходит иммунный барьер, что спокойно заражает второй и третий раз. Зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два", — предупреждает врач.
Как ранее сообщал Лайф, за сутки в России выявили 23 962 новых случая коронавируса, умерло 725 пациентов, а полностью выздоровело 20 067. Больше всего заболевших в Москве (+5621 случай за сутки), Подмосковье (+2531), Петербурге (+1906), Нижегородской (+477) и Воронежской (+388) областях.
Ранее иммунолог Илона Меледина объяснила, как расшифровать тест на антитела к коронавирусу. Если по результатам исследования у человека высокий титр антител, то вакцинацию можно отложить, уверяет специалист.
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