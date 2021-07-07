Семейную пару дебоширов оштрафовали за скандал с Еленой Ваенгой на борту самолёта. Видео © Instagram / vaengaofficial

Супружескую пару, оскорблявшую певицу Елену Ваенгу в самолёте на пути с Кипра в Россию, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

"В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"), наложен административный штраф", — указано в сообщении.

По данным полиции, дебоширами оказались жители Северной столицы: 63-летний мужчина и его 49-летняя жена. Сразу после инцидента неугомонных супругов доставили в дежурную часть, где в отношении них были составлены протоколы.

Как рассказала сама Ваенга, пьяных скандалистов не могли успокоить ни стюардессы, ни другие пассажиры рейса Ларнака — Санкт-Петербург. Конфликт разгорелся из-за того, что нетрезвая женщина ни с того ни с сего начала нелестно высказываться в адрес певицы. Потом её поддержал супруг, который, со слов звезды, тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. Парочка разными способами провоцировала артистку и её мужа на драку. Скандал, как указала исполнительница, продолжался примерно два с половиной часа. В итоге капитан воздушного судна вызвал полицию.

"Она решила высказать мне, внимание, своё отношение ко мне. Ну ладно, со мной сидит рядом муж, "женщины разговаривают". Но всё это слушал мой ребёнок. <...> Я умею постоять за себя, но тут я поняла, что в присутствии самого дорогого мне на свете я поступила правильнее всего. Я просто молчала", — прокомментировала Ваенга инцидент у себя на странице в "Инстаграме".