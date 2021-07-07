Жители Кубани показали Лайфу, что стало с их домом после наводнения. Видео © LIFE

Жители кубанской станицы Пятигорская (Горячий Ключ) рассказали нашей съёмочной группе о том, как пережили наводнение. Сейчас в их домах полная разруха, а по грязным разводам на стенах можно определить уровень воды, который поднимался в самый критический момент. Эта линия в некоторых комнатах доходит почти до потолка.

"Диван поднимало до потолка. И там всё провалилось. Там у нас две комнаты, а сейчас завалы", — рассказывает хозяйка затопленного жилища.

Всего, по оценкам властей, сильные дожди в Краснодарском крае с 4 по 6 июля привели к подтоплениям 1262 частных домовладений и 1548 придомовых территорий. Губернатор поручил сформировать списки пострадавших при ливнях для выплат.