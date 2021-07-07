Руины: Жители Кубани показали Лайфу, что стало с их домом после наводнения
Перевёрнутая мебель, отсыревшие стены и коммуникации, ни одной сухой вещи в шкафу. Хозяйке этого крепкого дома с мансардой придётся начинать всю жизнь заново.
Жители Кубани показали Лайфу, что стало с их домом после наводнения.
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Жители кубанской станицы Пятигорская (Горячий Ключ) рассказали нашей съёмочной группе о том, как пережили наводнение. Сейчас в их домах полная разруха, а по грязным разводам на стенах можно определить уровень воды, который поднимался в самый критический момент. Эта линия в некоторых комнатах доходит почти до потолка.
"Диван поднимало до потолка. И там всё провалилось. Там у нас две комнаты, а сейчас завалы", — рассказывает хозяйка затопленного жилища.
Всего, по оценкам властей, сильные дожди в Краснодарском крае с 4 по 6 июля привели к подтоплениям 1262 частных домовладений и 1548 придомовых территорий. Губернатор поручил сформировать списки пострадавших при ливнях для выплат.
Напомним, ранее на Кубань обрушились ураган и сильные ливни, в результате реки вышли из берегов и затопили города и посёлки. За несколько часов в регионе выпало до двух месячных норм осадков. Режим ЧС объявлен в шести муниципалитетах Краснодарского края. В регионе из-за схода селей и скопления воды перекрываются федеральные трассы. Купание на пляжах на побережье было запрещено, однако уже сегодня в Сочи туристов со скандалом пришлось прогонять с закрытого пляжа.
Число погибших из-за наводнения уже возросло до восьми. Тела ещё двоих жертв стихии нашли в Горячем Ключе — мужчины находились на пилораме в момент подтопления и не слышали предупреждения об эвакуации. По факту их гибели возбудили уголовное дело. В ходе расследования будет проверена работа должностных лиц, ответственных за оповещение населения о возможности подтопления и эвакуацию.
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