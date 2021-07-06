"Природа за жадность наказывает": кто ответит за наводнение в Сочи Крупнейший курортный город практически отрезан от большой земли. Затоплены больницы, пансионаты, сотни домов. Все основные экскурсии отменены, канатные дороги не работают. Но стало ли это все неожиданностью для местных властей, учитывая, что подобное повторяется почти ежегодно? 6 июля, 16:16 Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Библейский ливень

За несколько дней обильных осадков курортный Сочи, включая небольшие районы, стал похож на Венецию из фильма про конец света. Затопило несколько сотен улиц. Десятки дорог, включая федеральные трассы, оказались повреждены. С трассы Джубга-Сочи уже сошла вода, но дорогу изрядно потрепало. Ущерб от разгула стихии, по самым предварительным подсчетам, может составить более 1,5 миллиарда рублей.

К стихии местные жители относятся по-разному: кто-то шутит в духе “мы все утонем” и на этом фоне пытается рекламировать пластиковые окна, спасающие дом и гостиницу от затопления, кто-то советует властям города сделать карту мест потенциального затопления, чтобы будущие покупатели не приобретали участки в неудачном месте.

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Возмущенные ценами на жилье в Сочи злорадствуют: “Природа сочинцев за жадность наказывает”. Только получается, что наказывает она обычных людей за жадность и безответственность застройщиков. И не только их.

Кругом вода

Стихийное строительство на береговой линии Сочи (и не только там) можно было бы назвать “большим нарывом”, но любой нарыв обычно заживает. Наводнения в Сочи повторяются почти каждый год, и раз от раза становятся масштабнее. В 2015 году сильные дожди затопили аэропорт и железнодорожные вокзалы в Адлере. Оказались поврежденными школы, больницы, коммунальная инфраструктура. Более 1000 домов после наводнения нуждались в серьезном ремонте. Из зоны затопления эвакуировали более 300 человек. Сумма ущерба — 760 миллионов рублей.

Сочи затапливает много лет подряд. Местные жители хорошо помнят, как за неделю в 2010 году дожди едва не стёрли с лица земли Туапсе, Вулан, Пшиш и Макопсе. Тогда, по данным МЧС России, погибли 14 человек, ранения получили 42 человека, а пострадавшими местные власти признали 7,5 тыс. человек. Были разрушены почти 1,5 тыс. домов и гостиниц. Ещё через год стихия ударила в другом месте — пять предгорных районов Краснодарского края - Апшеронский, Мостовский, Лабинский, Курганинский и Белореченский оказались почти отрезаны от внешнего мира, спасатели добирались туда на вертолёте.

Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

На что деньги тратили?

Свои вопросы по итогам очередных сочинских потопов и городу и "дорожникам" наверняка задаст и прокуратура. Но местные жители тоже внесли свой вклад в засорение ливневки и давно превратили стоки в свою собственность, не имея на то законных оснований. В августе 2018 года это даже привело к трагедии — маленький мальчик, приехавший отдыхать на море вместе с родственниками, упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом бабушка попыталась спасти внука, но его течением унесло в море. Позднее его нашли мёртвым, а владелец отеля после ареста признался следователям, что построил заезд во двор прямо над ливневым стоком.

Исчерпывающий ответ на все вопросы, связанные с состоянием сочинских водостоков, в том же году дал профессор, зав. кафедрой экспертизы и управления недвижимостью Сочинского Государственного университета Виктор Шевцов. Он заявил, что модернизация сочинской "ливневки" обсуждалась ещё в в 2009-2010 годах.

По его словам, в городе накопились такие объемы невыполненных ранее работ, что стоимость при доведении системы водоотведения до состояния, соответствующего нормативам, становится просто гигантской. Также Шевцов добавил, что проблема усугубляется сбросами бытовых и хозяйственные стоков от индивидуальных домостроений и даже от некоторых многоквартирных домов — то есть сочинцы, фактически, сами приложили руку к засорению ливневых стоков. Но кому эти самые стоки принадлежат и кто за них в ответе?

Ещё в 2012 году всю "ливнёвку" Сочи передали на баланс МУП "Водосток". За три года удалось навести относительный порядок, а в 2015 году на инвентаризацию ливневых стоков потратили 10 млн. рублей. Ещё через четыре года стоки решили ремонтировать — в 2019 году на капремонт и строительство выделили более 44 млн. рублей. В январе 2020 года сочинские власти озвучили масштабы проблемы — в городе нашли 750 километров бесхозных ливневых систем, при том, что всего 250 км сетей находились на балансе города. На обслуживание только половины бесхозных канав, переданных городу, "Водосток" попросил 18 млн. рублей.



Интересно, что летом того же года суд в Сочи оштрафовал это предприятие на 700 тыс. рублей за сброс нечистот в море, а также за отсутствие локальных очистных сооружений по иску Росприроднадзора. Тогда же почти одновременно с решением суда стало известно, что на месте бывших Навагинских очистных сооружений в Сочи планируют построить не жизненно важный для города объект, а торговый центр. Вода стала больной темой города как на "входе", так и на "выходе" — об этом даже не стеснялся рассказывать местный водоканал. От представителей организации сочинцы узнали, что первая очередь новых очистных сооружений канализации на реке Бзугу, запущенных в эксплуатацию в 2013 году, работала только на две трети, перерабатывая вместо проектных 70 тысяч кубометров стоков в сутки, всего 45 тыс. кубов нечистот. Куда делись остальные отходы — остаётся только догадываться.

В 2021 году город запланировал принять на баланс предприятия еще 300 км бесхозных сетей. Если умножить примерную длину сетей на финансовые запросы обслуживающей организации, то получится, что на поддержание нормального состояния все сочинской ливнёвки, общая протяженность которой, по разным данным, достигает 900 километров, может понадобиться около 100 млн. рублей каждый год.

Застарелая проблема

Вопросы законности действий местных жителей и администрации часто доводят людей до жарких споров, а последний раз вообще привели к стрельбе и убийству двух приставов, которых местный житель застрелил со словами: "На их месте должна быть администрация", намекнув, что нечистые на руку чиновники могут заседать именно там.

Собственники коттеджей и мини-гостиниц своей вины в засорении стоков не признают и винят во всём застройщиков элитных (и не очень) жилых комплексов. Дескать, именно они принесли с собой потопы на спокойное побережье. Риэлторы, строители и опытные геодезисты, работающие в регионе, винят во всём и местных жителей и местные власти, дескать, непонятно, как здесь вообще строить, чтобы всем угодить и ничего не нарушить.

Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

От специалистов по строительству стало известно, что строители и бизнесмены в регионе игнорируют главное правило землепользования — не строить ничего рядом с реками. Но как не строить, если всё самое живописное находится именно там? Поэтому берега и поймы рек перегружены зданиями, а местная администрация почему-то никаких нарушений в таком строительстве не видит. Или не хочет видеть. Из-за этого вода вместо спокойного спуска через коллекторы разрушительным маршем проходит по улицам, оставляя людей без жилья, бизнеса и забирая жизни.

Последствия июльского наводнения в Сочи понемногу устраняются, но чтобы восстановиться полностью потребуется немало времени и денег — ущерб пока посчитан лишь предварительно, и прогнозировать расходы никто не берётся. Непогоду у моря сочинцы и гости курорта ждут с тревогой — ливни, грозы и сильный ветер будут наносить удары по Сочи до конца августа, и локальный, но уже традиционный апокалипсис может повториться.

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