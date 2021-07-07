В ЕС пригрозили Венгрии санкциями из-за закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила власти Венгрии о возможных санкциях в случае вступления в силу законопроекта, который ограничивает распространение среди несовершеннолетних материалов о гомосексуальности и смене пола.

"Если Венгрия не исправит ситуацию, комиссия будет использовать свою роль защитника международных соглашений", — заявила фон дер Ляйен.

По её мнению, "постыдный" закон о запрете ЛГБТ-пропаганды необходимо отменить, так как он нарушает европейское законодательство. При этом фон дер Ляйен не уточнила, какие именно санкции будут приняты в адрес Будапешта в случае принятия законопроекта.

Наделавший немало шума закон, предложенный премьером Венгрии Виктором Орбаном, парламент принял в середине июня. Согласно документу, теперь несовершеннолетним нельзя показывать материалы, "поощряющие гомосексуальность или изменение пола". Вместе с тем представителям ЛГБТ-сообществ запретили сниматься в программах для детей или учебных материалах.