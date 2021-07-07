В ЕС пригрозили Венгрии санкциями из-за закона о запрете ЛГБТ-пропаганды
"Постыдный" документ, ограничивающий распространение среди несовершеннолетних материалов о гомосексуальности и смене пола, нарушает европейское законодательство, подчеркнула представитель Еврокомиссии. При этом пока не уточняется, какие именно ограничения могут коснуться Будапешта.
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила власти Венгрии о возможных санкциях в случае вступления в силу законопроекта, который ограничивает распространение среди несовершеннолетних материалов о гомосексуальности и смене пола.
"Если Венгрия не исправит ситуацию, комиссия будет использовать свою роль защитника международных соглашений", — заявила фон дер Ляйен.
По её мнению, "постыдный" закон о запрете ЛГБТ-пропаганды необходимо отменить, так как он нарушает европейское законодательство. При этом фон дер Ляйен не уточнила, какие именно санкции будут приняты в адрес Будапешта в случае принятия законопроекта.
Наделавший немало шума закон, предложенный премьером Венгрии Виктором Орбаном, парламент принял в середине июня. Согласно документу, теперь несовершеннолетним нельзя показывать материалы, "поощряющие гомосексуальность или изменение пола". Вместе с тем представителям ЛГБТ-сообществ запретили сниматься в программах для детей или учебных материалах.
Ранее в Тбилиси протестующие сорвали марш ЛГБТ и отметили это танцами. Местные жители уже утром 5 июля стали собираться на улицах, чтобы не дать провести гей-парад. Также в ходе митинга демонстранты сожгли флаг Евросоюза.
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