"Зелёные" выдвинут на думские выборы более 340 кандидатов

Партия в случае успеха будет работать над "зелёным кодексом" страны, чтобы собрать вместе законы в сфере здравоохранения и защиты окружающей среды.

Партия "Зелёные" приняла решение о выдвижении на сентябрьских выборах в Госдуму 243 кандидатов по федеральному списку и 98 кандидатов — по одномандатным округам. Об этом журналистам сообщил председатель политсилы Андрей Нагибин.

"Вчера состоялся съезд политической партии "Зелёные". Избраны по федеральным спискам 243 кандидата. 98 кандидатов — по одномандатным округам. И 46 региональных групп определены съездом", — сказал глава "зелёных" на пресс-конференции.

Отмечается, что общефедеральная часть списка будет состоять из десяти кандидатов. Так, в первую пятёрку вошли Нагибин, Герой России Сергей Ревин, сопредседатель партии Сергей Шахматов, глава отделения партии в Башкирии Руфина Шагапова, а также член президиума центрального совета "зелёных" Александра Кудзагова.