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"Зелёные" выдвинут на думские выборы более 340 кандидатов

Партия в случае успеха будет работать над "зелёным кодексом" страны, чтобы собрать вместе законы в сфере здравоохранения и защиты окружающей среды.

7 июля, 16:58
<p>Фото © <a href="http://duma.gov.ru/news/51823/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Государственной думы</a></p>

Фото © Сайт Государственной думы

Партия "Зелёные" приняла решение о выдвижении на сентябрьских выборах в Госдуму 243 кандидатов по федеральному списку и 98 кандидатов — по одномандатным округам. Об этом журналистам сообщил председатель политсилы Андрей Нагибин.

"Вчера состоялся съезд политической партии "Зелёные". Избраны по федеральным спискам 243 кандидата. 98 кандидатов — по одномандатным округам. И 46 региональных групп определены съездом", — сказал глава "зелёных" на пресс-конференции.

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Отмечается, что общефедеральная часть списка будет состоять из десяти кандидатов. Так, в первую пятёрку вошли Нагибин, Герой России Сергей Ревин, сопредседатель партии Сергей Шахматов, глава отделения партии в Башкирии Руфина Шагапова, а также член президиума центрального совета "зелёных" Александра Кудзагова.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России уже показал логотип и слоган предстоящего голосования.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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