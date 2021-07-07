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Неизвестный объект пройдёт к МКС в три раза ближе, чем ожидалось

Ранее сообщалось, что минимальное расстояние при сближении составит 4,584 километра. Но, по данным "Роскосмоса", речь идёт уже о полутора километрах.

7 июля, 17:17

Фото © Pixabay

Угрожающий МКС космический мусор пройдёт к станции в три раза ближе, чем предполагалось ранее. Об этом сообщается в среду на сайте "Роскосмоса". Ранее сообщалось, что минимальное расстояние при сближении составит 4,584 километра. В новом релизе госкорпорации речь идёт уже о полутора километрах.

"По новым данным автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, в четверг, 8 июля, в полутора километрах от Международной космической станции пролетит объект, относящийся к категории космического мусора", — говорится в сообщении.

Сближение прогнозируется в 16:16 по московскому времени.

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Ранее сообщалось, что "Роскосмос" разместит в ЮАР станцию обнаружения космического мусора. Данный комплекс способен обнаруживать объекты на высотах от 120 до 40 тысяч километров и может выявлять космические объекты, имеющие блеск до 18-й звёздной величины.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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