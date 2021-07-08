Почти сорок американских штатов подали иск против Google
Поводом для этого стало якобы нарушение компанией антимонопольного законодательства.
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Вашингтон и ещё 36 американских штатов подали иск против компании Google. Заявители уверены, что корпорация полностью контролирует магазин приложений для устройств на базе операционной системы Android.
Как пишет Politico, иск о нарушении антимонопольного законодательства подан в федеральный суд Калифорнии. Издание уточняет, что Google также столкнётся с иском Министерства юстиции и 14 штатов, который был подан ещё в октябре. В нём компанию обвиняют в доминации на рынке мобильного поиска.
А в конце января в США подали иск об удалении мессенджера Telegram из магазина Google Play. Там заподозрили, что через него координировались действия во время массовых беспорядков в Вашингтоне.
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