Почти сорок американских штатов подали иск против Google

Вашингтон и ещё 36 американских штатов подали иск против компании Google. Заявители уверены, что корпорация полностью контролирует магазин приложений для устройств на базе операционной системы Android.

Как пишет Politico, иск о нарушении антимонопольного законодательства подан в федеральный суд Калифорнии. Издание уточняет, что Google также столкнётся с иском Министерства юстиции и 14 штатов, который был подан ещё в октябре. В нём компанию обвиняют в доминации на рынке мобильного поиска.