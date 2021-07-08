Путин потребовал не сдвигать сроки стройки на БАМе и Транссибе. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин на совещании кабмина потребовал не откладывать сроки модернизации БАМа и Транссиба. Об этом он сказал, выслушав доклад первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"Если не хватает мощностей тех строительных организаций, надо другие подключать. Подключайте других, кто может строить... Это же экономически выгодный проект, окупаемый проект. Вкладывать деньги нужно в то, что окупается. Это же окупается", — подчеркнул президент.

На проблемы вывоза угля из Якутии и Бурятии глава государства обратил особое внимание. Он отметил, что уже сегодня обсуждал этот вопрос с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным, из этих регионов можно вывозить топливное сырьё, даже не строя новые крупные тоннели.

"Если Северомуйский тоннель — там 200 млрд (рублей. — Прим. Лайфа) говорили, дорого, а поедут угли — не поедут, но из Бурятии, Якутии даже не нужно проводить через этот тоннель, его строить не надо. Можно делать просто обход — и всё. И небольшой тоннель там нужно делать только при подъезде к порту — и всё", — отметил президент.