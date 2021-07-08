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Путин потребовал не сдвигать сроки стройки на БАМе и Транссибе

В ответ на заявление вице-премьера о проблемах транспортировки угля глава государства отметил, что надо подключать тех, кто может строить дорогу, но задержек быть не должно.

7 июля, 21:48

Путин потребовал не сдвигать сроки стройки на БАМе и Транссибе. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин на совещании кабмина потребовал не откладывать сроки модернизации БАМа и Транссиба. Об этом он сказал, выслушав доклад первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"Если не хватает мощностей тех строительных организаций, надо другие подключать. Подключайте других, кто может строить... Это же экономически выгодный проект, окупаемый проект. Вкладывать деньги нужно в то, что окупается. Это же окупается", — подчеркнул президент.

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На проблемы вывоза угля из Якутии и Бурятии глава государства обратил особое внимание. Он отметил, что уже сегодня обсуждал этот вопрос с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным, из этих регионов можно вывозить топливное сырьё, даже не строя новые крупные тоннели.

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"Если Северомуйский тоннель — там 200 млрд (рублей. — Прим. Лайфа) говорили, дорого, а поедут угли — не поедут, но из Бурятии, Якутии даже не нужно проводить через этот тоннель, его строить не надо. Можно делать просто обход — и всё. И небольшой тоннель там нужно делать только при подъезде к порту — и всё", — отметил президент.

Ранее Лайф писал, что Путин также заявил о необходимости следить за ценами при строительстве транспортных объектов. Глава государства отметил, что при нехватке трудовых ресурсов можно привлекать мигрантов, которые будут помогать в развитии инфраструктуры.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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