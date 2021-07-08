В США более чем у половины пациентов с ковидом выявили штамм "дельта"

Штамм коронавируса "дельта" стал доминирующим в США на начало июля. Об этом свидетельствуют данные медицинского регулятора CDC.

Так, согласно статистике, "дельта" выявляется у 52% заболевших CoViD-19, у 29% – "альфа", а в 9% случаев у больных обнаруживается модификация болезни под названием "гамма".

Подчеркивается, что в США за последние 14 дней число случаев коронавируса выросло на 14%, в среднем до 13 тысяч в день, однако число смертей сократилось до 250 в среднем за сутки.