В США более чем у половины пациентов с ковидом выявили штамм "дельта"
В целом по стране ежедневно заражается около 13 тысячи человек, а умирает около 250 человек.
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Штамм коронавируса "дельта" стал доминирующим в США на начало июля. Об этом свидетельствуют данные медицинского регулятора CDC.
Так, согласно статистике, "дельта" выявляется у 52% заболевших CoViD-19, у 29% – "альфа", а в 9% случаев у больных обнаруживается модификация болезни под названием "гамма".
Подчеркивается, что в США за последние 14 дней число случаев коронавируса выросло на 14%, в среднем до 13 тысяч в день, однако число смертей сократилось до 250 в среднем за сутки.
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова уже заявляла о росте числа заражённых индийским штаммом ("дельта") в России. А по данным мэра Москвы Сергея Собянина, этот вариант ковида обнаружили почти у 90% москвичей, заболевших за последнее время. Главным распространителем этой мутации назвали молодёжь.
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