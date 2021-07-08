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В США более чем у половины пациентов с ковидом выявили штамм "дельта"

В целом по стране ежедневно заражается около 13 тысячи человек, а умирает около 250 человек.

7 июля, 21:04
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Штамм коронавируса "дельта" стал доминирующим в США на начало июля. Об этом свидетельствуют данные медицинского регулятора CDC.

Так, согласно статистике, "дельта" выявляется у 52% заболевших CoViD-19, у 29% – "альфа", а в 9% случаев у больных обнаруживается модификация болезни под названием "гамма".

В США предупредили о более тяжёлом заболевании у пациентов с индийским дельта-штаммом ковида

В США предупредили о более тяжёлом заболевании у пациентов с индийским дельта-штаммом ковида

Подчеркивается, что в США за последние 14 дней число случаев коронавируса выросло на 14%, в среднем до 13 тысяч в день, однако число смертей сократилось до 250 в среднем за сутки.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова уже заявляла о росте числа заражённых индийским штаммом ("дельта") в России. А по данным мэра Москвы Сергея Собянина, этот вариант ковида обнаружили почти у 90% москвичей, заболевших за последнее время. Главным распространителем этой мутации назвали молодёжь.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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