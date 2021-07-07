США опровергли причастность к убийству президента Гаити

В США категорически опровергают причастность к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Сообщение о том, что вооружённые люди, убившие Моиза, кричали, будто они являются агентами, ложны, заявил пресс-секретарь.

"Посол Гаити уже опроверг подобные предположения. Эти сообщения абсолютно ложны, США осуждают эти подлые действия. Это не более чем ложные сообщения", — сказал Прайс на брифинге.