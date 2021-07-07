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США опровергли причастность к убийству президента Гаити

Пресс-секретарь Госдепартамента заявил, что подобные высказывания являются абсолютно ложными. А ранее власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства.

7 июля, 20:45
<p>Жовенель Моиз. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/adagamov/status/1412742398875144195/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@adagamov</a></p>

Жовенель Моиз. Фото © Twitter / @adagamov

В США категорически опровергают причастность к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Сообщение о том, что вооружённые люди, убившие Моиза, кричали, будто они являются агентами, ложны, заявил пресс-секретарь.

"Посол Гаити уже опроверг подобные предположения. Эти сообщения абсолютно ложны, США осуждают эти подлые действия. Это не более чем ложные сообщения", — сказал Прайс на брифинге.

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Ранее Лайф писал, что власти Гаити сообщили об участии иностранцев в нападении на президента Моиза. Согласно сообщению местных властей, часть совершивших атаку преступников говорила по-английски и по-испански. Напомним, неизвестные застрелили главу республики Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию ночью. 53-летний Моиз возглавлял Гаити с 7 февраля 2017 года. Стоит отметить, что в 2018 году на него было совершено покушение во время визита в город Пон-Руж.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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