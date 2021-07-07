США опровергли причастность к убийству президента Гаити
Пресс-секретарь Госдепартамента заявил, что подобные высказывания являются абсолютно ложными. А ранее власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства.
Жовенель Моиз. Фото © Twitter / @adagamov
В США категорически опровергают причастность к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Сообщение о том, что вооружённые люди, убившие Моиза, кричали, будто они являются агентами, ложны, заявил пресс-секретарь.
"Посол Гаити уже опроверг подобные предположения. Эти сообщения абсолютно ложны, США осуждают эти подлые действия. Это не более чем ложные сообщения", — сказал Прайс на брифинге.
Ранее Лайф писал, что власти Гаити сообщили об участии иностранцев в нападении на президента Моиза. Согласно сообщению местных властей, часть совершивших атаку преступников говорила по-английски и по-испански. Напомним, неизвестные застрелили главу республики Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию ночью. 53-летний Моиз возглавлял Гаити с 7 февраля 2017 года. Стоит отметить, что в 2018 году на него было совершено покушение во время визита в город Пон-Руж.
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