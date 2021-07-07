Власти Гаити сообщили, что в нападении на президента Моиза участвовали иностранцы
В стране объявили двухнедельный траур и военное положение. В тяжёлом состоянии находится и жена убитого лидера.
Президент Гаити Жовенель Моиз. Фото © Twitter / Tariq Nashee
В группу нападавших на президента Гаити Жовенеля Моиза входили иностранцы. Согласно сообщению местных властей, часть совершивших атаку преступников говорила на английском и испанском языках.
"По предварительной информации, убийство было осуществлено вооружённой группой, состоящей из иностранцев", — отмечается в указе и.о. премьер-министра страны Клода Жозефа о введении военного положения, опубликованного в официальной газете республики в среду.
При этом в заявлении также говорится, что жена президента получила ранения. Она находится в критическом состоянии, её эвакуируют в госпиталь Майами для оказания медицинской помощи. Также в связи с гибелью Моиза в Гаити объявлен 15-дневный траур, который продлится с 8 по 22 июля.
Напомним, неизвестные застрелили главу республики Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию ночью. Некоторые преступники общались на испанском языке, хотя большая часть населения Гаити говорит на французском.
53-летний Моиз возглавлял Гаити с 7 февраля 2017 года. Стоит отметить, что в 2018 году на него было совершено покушение во время визита в город Пон-Руж. В главу республики начали стрелять, когда тот возлагал цветы к мемориалу Жан-Жака Дессалина — основателя независимого государства Гаити. Тогда Моиз серьёзно не пострадал ввиду чётких действий собственной охраны.
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