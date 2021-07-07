Власти Гаити сообщили, что в нападении на президента Моиза участвовали иностранцы

В группу нападавших на президента Гаити Жовенеля Моиза входили иностранцы. Согласно сообщению местных властей, часть совершивших атаку преступников говорила на английском и испанском языках.

"По предварительной информации, убийство было осуществлено вооружённой группой, состоящей из иностранцев", — отмечается в указе и.о. премьер-министра страны Клода Жозефа о введении военного положения, опубликованного в официальной газете республики в среду.

При этом в заявлении также говорится, что жена президента получила ранения. Она находится в критическом состоянии, её эвакуируют в госпиталь Майами для оказания медицинской помощи. Также в связи с гибелью Моиза в Гаити объявлен 15-дневный траур, который продлится с 8 по 22 июля.

Напомним, неизвестные застрелили главу республики Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию ночью. Некоторые преступники общались на испанском языке, хотя большая часть населения Гаити говорит на французском.