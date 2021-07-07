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В НАТО резко отреагировали на слова Зеленского о приглашении в альянс

Там отметили, что не только Украина должна быть готова к вступлению, но и военный блок должен быть настроен на расширение.

7 июля, 19:40
<p>Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Константин Сазончик</p>

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Константин Сазончик

В НАТО ответили на слова президента Украины Владимира Зеленского о перспективах вступления в альянс. Об этом заявил представитель генсека альянса Джеймс Аппатурай на пресс-конференции в Вильнюсе.

"Нет чётких критериев, после выполнения которых предоставляется членство, потому что это политические решения, а не чисто технические критерии", — отметил Аппатурай.

Он подчеркнул: реформы важны, однако при этом мало выполнения поставленных условий. Аппатурай добавил, что не только Украина должна быть готова к членству в НАТО, но и альянс — к расширению.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев ждёт приглашения в Североатлантический альянс и не намерен просить об этом. По его мнению, стана заслуживает быть полноправным членом организации "среди мощных стран".

Как сообщал Лайф, первый президент Незалежной, председатель Киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук посоветовал Зеленскому потребовать у Байдена пустить Украину в НАТО. А также порекомендовал узнать, какие реформы нужно провести Киеву, чтобы стать членом Североатлантического альянса.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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