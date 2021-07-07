В НАТО резко отреагировали на слова Зеленского о приглашении в альянс

В НАТО ответили на слова президента Украины Владимира Зеленского о перспективах вступления в альянс. Об этом заявил представитель генсека альянса Джеймс Аппатурай на пресс-конференции в Вильнюсе.

"Нет чётких критериев, после выполнения которых предоставляется членство, потому что это политические решения, а не чисто технические критерии", — отметил Аппатурай.

Он подчеркнул: реформы важны, однако при этом мало выполнения поставленных условий. Аппатурай добавил, что не только Украина должна быть готова к членству в НАТО, но и альянс — к расширению.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев ждёт приглашения в Североатлантический альянс и не намерен просить об этом. По его мнению, стана заслуживает быть полноправным членом организации "среди мощных стран".