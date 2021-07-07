Косметолог раскрыла страшные последствия отсутствия защиты от солнца

Жители крупных городов зачастую забывают о солнцезащитных средствах, и это может привести к страшным последствиям, заявила в эфире радио "Комсомольская правда" врач-косметолог Юлия Ляшенко.

"Мы не защищены от солнечных лучей. В суматохе передвижения мы не замечаем, как лучи солнца на нас воздействуют. Если мы не пользуемся солнцезащитными кремами, то проявится это не только ускоренным фотостарением", — пояснила специалист.

По её словам, диагностированные злокачественные новообразования кожи врачи больше всего находят у пациентов, которые в зной находились под ярким солнцем без защиты от солнечных лучей.

Эксперт уточнила, что подходить к выбору солнцезащитного крема необходимо, исходя из фототипа кожи. Специалист выделила первый фототип — розовая светлая кожа, голубые глаза, светлые волосы. Врач подчеркнула, что люди с такими данными должны особенно внимательно относиться к защите в яркие солнечные дни.

Ляшенко напомнила, что в число рекомендаций входит правило не выходить под прямые лучи без защиты, особенно в дневные часы с 12 до 16. Также специалист порекомендовала беречь от их воздействия голову. Косметолог подчеркнула, что в больницах участились обращения пациентов с солнечным ударом.