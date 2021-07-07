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Косметолог раскрыла страшные последствия отсутствия защиты от солнца

Эксперт отметила, что в суматохе жители больших городов не замечают воздействия лучей. А эффект от них может быть самым плачевным.

7 июля, 19:14
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Жители крупных городов зачастую забывают о солнцезащитных средствах, и это может привести к страшным последствиям, заявила в эфире радио "Комсомольская правда" врач-косметолог Юлия Ляшенко.

"Мы не защищены от солнечных лучей. В суматохе передвижения мы не замечаем, как лучи солнца на нас воздействуют. Если мы не пользуемся солнцезащитными кремами, то проявится это не только ускоренным фотостарением", — пояснила специалист.

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По её словам, диагностированные злокачественные новообразования кожи врачи больше всего находят у пациентов, которые в зной находились под ярким солнцем без защиты от солнечных лучей.

Эксперт уточнила, что подходить к выбору солнцезащитного крема необходимо, исходя из фототипа кожи. Специалист выделила первый фототип — розовая светлая кожа, голубые глаза, светлые волосы. Врач подчеркнула, что люди с такими данными должны особенно внимательно относиться к защите в яркие солнечные дни.

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Ляшенко напомнила, что в число рекомендаций входит правило не выходить под прямые лучи без защиты, особенно в дневные часы с 12 до 16. Также специалист порекомендовала беречь от их воздействия голову. Косметолог подчеркнула, что в больницах участились обращения пациентов с солнечным ударом.

Ранее врач объяснила запрет на использование солнцезащитного крема после вакцинации. Эксперты рекомендуют прививаться от ковида заблаговременно до отпуска, а после введения вакцины не появляться на открытом солнце и носить закрытую одежду.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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