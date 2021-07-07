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Власти США не готовы назвать виновных в кибератаке на Республиканскую партию

Злоумышленники в ходе атаки на "стороннего поставщика" услуг не сумели получить доступ к какой-либо информации, напомнила Джен Псаки.

7 июля, 18:33

Фото ©  Shutterstock

Спецслужбы Соединённых Штатов расследуют кибератаку на сети, связанные с Национальным комитетом Республиканской партии страны. Американские власти пока не готовы назвать, кто, по их мнению, стоит за нападением, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Думаю, некоторые сообщения [СМИ] немного опережают то, где находится администрация <…> Конечно, мы расследуем [произошедшее]. ФБР, Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности находятся в контакте с Национальным комитетом Республиканской партии. Мы установим автора [этой атаки] и примем соответствующее решение", — указала Псаки, общаясь с журналистами на борту американского борта номер один по пути в Иллинойс.

Ранее сами республиканцы уточняли, что речь идёт об атаке на "стороннего поставщика" услуг. Злоумышленники не смогли получить доступ к каким-либо данным политсилы, напомнила Псаки.

В Кремле отвергли обвинения в причастности Москвы к кибератаке на Республиканскую партию

В Кремле отвергли обвинения в причастности Москвы к кибератаке на Республиканскую партию

Как уже писал Лайф, агентство Bloomberg обвинило российских хакеров во взломе серверов Республиканской партии США. Однако в самой партии заявили, что работа их серверов нарушена не была и никакие данные не украдены. После тщательной проверки вместе с компанией Microsoft там установили, что все системы находятся в порядке. Посольство РФ отвергло обвинения в кибератаке на республиканцев. В диппредставительстве призвали журналистов "вспомнить о профессиональной этике и прекратить огульные обвинения".

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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