Власти США не готовы назвать виновных в кибератаке на Республиканскую партию

Спецслужбы Соединённых Штатов расследуют кибератаку на сети, связанные с Национальным комитетом Республиканской партии страны. Американские власти пока не готовы назвать, кто, по их мнению, стоит за нападением, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Думаю, некоторые сообщения [СМИ] немного опережают то, где находится администрация <…> Конечно, мы расследуем [произошедшее]. ФБР, Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности находятся в контакте с Национальным комитетом Республиканской партии. Мы установим автора [этой атаки] и примем соответствующее решение", — указала Псаки, общаясь с журналистами на борту американского борта номер один по пути в Иллинойс.